У ЗСУ впроваджують систему автоматизованого обліку особового складу «Імпульс»

У ЗСУ переходять на цифровий облік особового складу.

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У Збройних Силах України стартувало впровадження системи «Імпульс» — автоматизованого інструменту обліку особового складу для тактичного рівня (бригада і нижче). Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, зазначивши, що вже підписала цільовий профіль безпеки для цієї системи.

«Імпульс» має на меті позбутися паперової бюрократії у кадровому обліку та забезпечити командирам доступ до точних, актуальних даних про штат, резерви, проходження служби та потреби в доукомплектуванні — все в одному захищеному цифровому середовищі.

До кінця липня, за підтримки міжнародних партнерів, запланована передача 1000 ноутбуків для підрозділів, визначених Генштабом.

Раніше Катерина Черногоренко анонсувала, що наприкінці липня — на початку серпня у Резерв+ планують запустити відстрочки для деяких категорій громадян.

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