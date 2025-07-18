На Вінниччині затримали посадовця залізниці, який вимагав 2000 доларів за «бронювання» від мобілізації

Фігурант обіцяв влаштувати кандидата на роботу й оформити відстрочку від мобілізації, але був затриманий під час передачі хабаря.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Вінниччині правоохоронці затримали посадовця залізниці, який вимагав хабар за працевлаштування з подальшим «бронюванням». Про це повідомляє поліція регіону.

Так, 49-річний мешканець Тульчинського району, директор одного з підрозділів на залізничному транспорті, вимагав 2000 доларів за працевлаштування громадянина з подальшим оформленням відстрочки від мобілізації шляхом бронювання. Зловмисника затримали під час передачі коштів.

У результаті обшуку службового автомобіля слідчі вилучили гроші, мобільні телефони, банківські картки. За місцем його роботи поліцейські також вилучили службову документацію.

15 липня фігуранта затримали у процесуальному порядку під час чергового отримання хабаря та помістили до кімнати затриманих.

Слідчі слідчого управління готують зловмиснику повідомлення про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Санкція статті передбачає до десяти років позбавленням волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.