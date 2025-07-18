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В Винницкой области задержали чиновника железной дороги, который требовал 2000 долларов за «бронирование» от мобилизации

23:13, 18 июля 2025
Фигурант обещал устроить кандидата на работу и оформить отсрочку от мобилизации, но был задержан во время передачи взятки.
В Винницкой области задержали чиновника железной дороги, который требовал 2000 долларов за «бронирование» от мобилизации
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В Винницкой области правоохранители задержали должностное лицо железной дороги, которое требовало взятку за трудоустройство с последующим «бронированием». Об этом сообщает региональная полиция.

Так, 49-летний житель Тульчинского района, директор одного из подразделений на железнодорожном транспорте, требовал 2000 долларов за трудоустройство гражданина с последующим оформлением отсрочки от мобилизации путем бронирования. Злоумышленника задержали во время передачи денег.

В результате обыска служебного автомобиля следователи изъяли деньги, мобильные телефоны и банковские карты. По месту его работы полицейские также изъяли служебную документацию.

15 июля фигурант был задержан в процессуальном порядке во время получения очередной взятки и помещен в изолятор временного содержания.

Следователи следственного управления готовят сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

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