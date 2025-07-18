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В ГБР заявили, что продолжают тщательное расследование обстоятельств смерти мужчины из-за действий сотрудников киевских ТЦК

17:19, 18 июля 2025
Сотрудники ГБР сообщили о подозрениях заместителю начальника Подольского районного ТЦК и солдату Шевченковского районного ТЦК Киева – оба фигуранта находятся под стражей.
В ГБР заявили, что продолжают тщательное расследование обстоятельств смерти мужчины из-за действий сотрудников киевских ТЦК
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Печерский районный суд города Киева оставил под стражей военнослужащего взвода охраны Сборного пункта Киевского городского ТЦК и СП, который подозревается в превышении полномочий во время выполнения служебного задания по «поставке мобилизационных ресурсов» (как указано в решении суда). Мобилизованного, от которого отказались воинские части, представитель ТЦК забил до смерти прямо в автобусе.

В Государственном бюро расследований отметили, что сотрудники ГБР сообщили о подозрениях заместителю начальника Подольского районного ТЦК и СП и солдату Шевченковского районного ТЦК Киева. Оба фигуранта находятся под стражей. 17 июля суд продлил применение этой меры пресечения.

В мае 2025 года сотрудники ТЦК участвовали в перевозке мобилизованных граждан из учебных центров в западных областях в Киев. Среди них был житель столицы, который имел определенные проблемы со здоровьем и начал нарушать спокойствие в автобусе и спорить с сотрудниками ТЦК.

Солдат Шевченковского ТЦК избил гражданина и применил к нему электрошокер.

Заместитель начальника Подольского районного ТЦК и СП, который непосредственно находился в автобусе и отвечал за перевозку военнообязанных, никак не отреагировал на действия подчиненного и не прекратил избиение, имея реальную возможность это сделать.

По прибытии в столицу пострадавшего вынесли из автобуса на плац, где была констатирована его смерть.

Солдат Шевченковского ТЦК подозревается в превышении служебных полномочий, повлекшем тяжкие последствия, совершенном в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Заместитель начальника Подольского ТЦК подозревается в умышленном непрекращении уголовного правонарушения, совершаемого подчиненным, повлекшем тяжкие последствия, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 426 УК). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Процессуальное руководство осуществляет Дарницкая специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

Автор: Наталя Мамченко

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Киев ГБР ТЦК мобилизация военнообязанный

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В ГБР заявили, что продолжают тщательное расследование обстоятельств смерти мужчины из-за действий сотрудников киевских ТЦК

Сотрудники ГБР сообщили о подозрениях заместителю начальника Подольского районного ТЦК и солдату Шевченковского районного ТЦК Киева – оба фигуранта находятся под стражей.

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