Верховная Рада соберется, чтобы проголосовать законы, предусмотренные Ukraine Facility – среди них и проверка деклараций добросовестности судей

По словам главы бюджетного комитета Роксоланы Пидласы, парламент соберется в скором времени, чтобы принять пакетом законы в рамках Плана Ukraine Facility, за выполнение которого Украине дают средства европейские партнеры.

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Верховная Рада соберется уже в скором времени, в июле, для того, чтобы проголосовать за законопроекты, выполнение которых предусмотрено Планом Ukraine Facility. Об этом сообщила глава Бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа. Напомним, что этот план согласован с ЕС, и за его выполнение Украина получает средства от европейских партнеров.

Ранее Министр финансов Сергей Марченко в своем выступлении на часе вопросов к правительству призвал народных депутатов принять законопроекты, которые предусмотрены как индикаторы Ukraine Facility.

«Мы уже потеряли за первый квартал 1,2 млрд евро. Из них 500 млн евро – это грантовые средства, потеряли из-за непроголосованных законов и обязательств по Ukraine Facility», – отметил Марченко.

Так, с I квартала 2025 года остался невыполненным такой «маяк», как увеличение кадрового состава Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Дело в том, что речь идет не просто о принятии закона, а о целой процедуре, где сначала должны появиться желающие занять должности в ВАКС опытные юристы, и потом они должны успешно пройти сложные процедуры отбора Высшей квалификационной комиссией судей (ВККС). Однако до сих пор попытки быстро заполнить вакансии ВАКС пока не увенчались успехом. Верховной Раде даже пришлось упрощать соответствующие процедуры по просьбе ВККС. В частности, разрешить повторное участие в конкурсе тем кандидатам, которые провалили экзамен (законопроект 12331-2).

Все это вызывает вопросы относительно того, кто инициировал вообще внесение такого «маяка» в перечень задач Украины, за которые она может получить средства от ЕС, и взвешивала ли это лицо или группа лиц сложность поставленной задачи.

Также с I квартала «висит» такой индикатор, как вступление в силу законодательства о реформировании территориальной организации исполнительной власти в Украине. Законопроект 13124 с таким названием был рекомендован к отклонению комитетом, который возглавляет Елена Шуляк. В то же время был рекомендован к принятию законопроект 13150 «об обеспечении законности актов органов и должностных лиц местного самоуправления», которым предлагается, чтобы суд мог признать незаконными сделки, совершенные на основе актов органов или должностных лиц местного самоуправления, несмотря на то, что участники таких сделок не знали и не могли знать о незаконности таких решений (подробно о нем писала «Судебно-юридическая газета»).

Среди невыполненных «маяков» на II квартал 2025 года остается вступление в силу законодательства о пересмотре деклараций добросовестности судей и процедуры их проверки (в рамках раздела «Усиление подотчетности, добросовестности и профессионализма судебной власти»).

Сейчас Верховная Рада проголосовала соответствующий законопроект 13165-2 в первом чтении. Как писала «Судебно-юридическая газета», он предусматривает, что после его вступления в силу проведение проверки декларации родственных связей и добросовестности судьи осуществляется ВККС по новому порядку.

«Базовый» законопроект правительства предусматривал проверку судей Верховного Суда и ВАКС, что вызвало замечания у судебной власти – в частности, свою довольно категоричную позицию высказал Пленум Верховного Суда, а Высший совет правосудия направил пакет законопроектов на рассмотрение Венецианской комиссии.

Также среди невыполненных маяков – «улучшение исполнения судебных решений», а именно, должен вступить в силу закон о цифровизации исполнительного производства (законопроект 9363).

Кроме того, среди маяков, которые Украина должна выполнить – вступление в силу закона о профессиональном образовании и запуск международных тендеров СРП (соглашений о разделе продукции) с обеспечением их прозрачности.

Также маяком является вступление в силу закона о реформировании АРМА. 16 июля Верховная Рада разблокировала подписание соответствующего законопроекта 12374-д, согласно которому следующего главу АРМА будут отбирать с участием международных экспертов.

Следует отметить, что на III квартал 2025 года предусмотрена довольно сложная задача, выполнение которой зависит от качества работы Высшей квалификационной комиссии судей – должно быть заполнено не менее 20% вакансий судей.

Также должен быть создан новый суд для рассмотрения административных дел. Речь идет о создании Специализированного окружного административного суда (СОАС) и Специализированного апелляционного административного суда (СААС). Очевидно, эти процедуры не могут быть быстрыми, ведь суд не создается одним взмахом руки. Впрочем, соответствующий законопроект 12368-1 об основах создания этих судов уже принят.

Автор: Наталя Мамченко

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