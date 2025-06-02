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Кандидаты в ВАКС, провалившие экзамен, смогут принять участие в новом конкурсе в этом же году — Зеленский подписал закон

11:44, 2 июня 2025
Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому кандидаты в ВАКС, не сдавшие экзамен, смогут вновь подать документы на конкурс в Антикоррупционный суд без годичного перерыва.
Кандидаты в ВАКС, провалившие экзамен, смогут принять участие в новом конкурсе в этом же году — Зеленский подписал закон
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Президент Владимир Зеленский подписал закон 4433-IX, которым сняты ограничения для кандидатов на должность судьи Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) относительно повторной сдачи квалификационного экзамена в течение года, в котором они его не сдали или проигнорировали.

Соответствующие изменения предусмотрены принятым в целом законопроектом 12331-2 «относительно уточнения процедур конкурса на должность судьи и командировки судьи».

Кроме того, этим законом Верховная Рада отменила финальное собеседование для кандидатов в апелляционные суды, Высший антикоррупционный суд и Верховный Суд, а также упростила требования к тесту на знание украинской государственности для кандидатов в судьи.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», этот законопроект изначально касался только вопроса сроков командировки судей, но Комитет решил добавить туда положения из другого законопроекта 13114, который пленарный зал трижды не смог включить в повестку дня. Таким образом было ускорено принятие необходимых положений.

Как отмечают депутаты, эти ограничения для кандидатов (не только для ВАКС, но и других) «кажутся необоснованными во время действия в Украине военного положения и при наличии большого количества судейских вакансий».

Кроме того, вскоре должен начаться прием документов кандидатов в Апелляционную палату ВАКС и есть необходимость расширить круг лиц, которые смогут участвовать в конкурсе.

Ранее ВККС приветствовала такие изменения. Как отметили в Комиссии, это «изменяет подходы относительно ограничения участия в новых конкурсах предыдущих кандидатов, которые неуспешно сдали экзамены, или судей, которые неуспешно или недостаточно успешно прошли квалификационное оценивание».

Как писала «Судебно-юридическая газета», ВККС 19 марта 2025 года утвердила рейтинг кандидатов на занятие вакантных должностей судей в Высшем антикоррупционном суде и список победителей конкурса. В него вошли только двое судей – Татьяна Литвинко и Елена Чернова.

Конкурс на 15 вакантных должностей судей ВАКС и 10 вакантных должностей судей АП ВАКС Комиссия объявила 23 ноября 2023 года.

Всего к участию в конкурсных процедурах было допущено 100 кандидатов на должности судей ВАКС и 61 кандидат на должности судей АП ВАКС.

Однако наиболее проблемными для кандидатов стали тестирование на когнитивные способности и выполнение практического задания.

Проходной балл за этап выполнения практического задания во время конкурса в первую инстанцию ВАКС смогли набрать лишь 7 претендентов на пятнадцать должностей судей первой инстанции ВАКС из 25.

При этом, набрать проходной балл за этап выполнения практического задания и преодолеть барьер в 75% от максимально возможного балла не смог ни один из 19 претендентов на должности судей АП ВАКС.

Новый конкурс на должности судей АП ВАКС Комиссия объявила еще 23 января 2025 года, тогда как конкурс на должности судей первой инстанции ВАКС до сих пор находится «на паузе».

«Предыдущий результат нас не удовлетворил. Мы сделали анализ допущенных ошибок и пришли к определенным выводам. Мы поняли, где мы можем улучшить процедуры конкурса. Хотим убедить вас принять участие в новом конкурсе», - обратился Андрей Пасечник к потенциальным кандидатам.

Итак, новый закон устанавливает, что на период действия военного положения и в течение одного года со дня его завершения не применяются положения ч. 9 статьи 74 и ч. 3 статьи 84.

То есть, во время военного положения и еще год после не будут работать нормы относительно ограничения в один год для повторного участия, а именно о том, что:

  • Кандидат на должность судьи, который не явился для сдачи квалификационного экзамена без уважительных причин, отказался от его сдачи или не сдал его, может быть допущен к сдаче такого экзамена повторно не ранее чем через один год.
  • Судья (кандидат на должность судьи) может обратиться в ВККС с заявлением о проведении его квалификационного оценивания не ранее чем через один год со дня принятия Комиссией решения по результатам последнего квалификационного оценивания, кроме случаев подачи судьей заявления о проведении оценивания на занятие вакантной должности судьи в суде другой инстанции или другой специализации.

Автор: Наталя Мамченко

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