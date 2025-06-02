Кандидати до ВАКС, які провалили іспит, зможуть взяти участь у новому конкурсі цього ж року — Зеленський підписав закон

Володимир Зеленський підписав закон, за яким кандидати до ВАКС, які не змогли скласти іспит, зможуть знов подати документи на конкурс до Антикорупційного суду без перерви на рік.

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Президент Володимир Зеленський підписав закон 4433-ІХ, яким зняті обмеження для кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду (ВАКС) щодо повторного складення кваліфікаційного іспиту протягом року, в якому вони його не склали чи проігнорували.

Відповідні зміни передбачені прийнятим в цілому законопроектом 12331-2 «щодо уточнення процедур конкурсу на посаду судді та відрядження судді».

Крім того, цим законом Верховна Рада скасувала фінальну співбесіду для кандидатів до апеляційних судів, Вищого антикорупційного суду та Верховного Суду, а також спростила вимоги до тесту на знання української державності для кандидатів в судді.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», цей законопроект спочатку стосувався лише питання строків відрядження суддів, але Комітет вирішив додати туди положення з іншого законопроекту 13114, який пленарний зал тричі не зміг включити до порядку денного. Таким чином було пришвидшено прийняття необхідних положень.

Як зазначають депутати, ці обмеження для кандидатів (не лише для ВАКС, але й інших) «видаються необгрунтованими під час дії в Україні воєнного стану та за наявності великої кількості суддівських вакансій».

Крім того, незабаром має початися прийом документів кандидатів до Апеляційної палати ВАКС і є необхідність розширити коло осіб, які зможуть брати участь у конкурсі.

Раніше ВККС привітала такі зміни. Як зазначили у Комісії, це «змінює підходи щодо обмеження участі у нових конкурсах попередніх кандидатів, які неуспішно склали іспити, чи суддів, які неуспішно чи недостатньо успішно пройшли кваліфікаційне оцінювання».

Як писала «Судово-юридична газета», ВККС 19 березня 2025 року затвердила рейтинг кандидатів на зайняття вакантних посад суддів у Вищому антикорупційному суді і список переможців конкурсу. До нього увійшли лише двоє суддів – Тетяна Литвинко та Олена Чернова.

Конкурс на 15 вакантних посад суддів ВАКС та 10 вакантних посад суддів АП ВАКС Комісія оголосила 23 листопада 2023 року.

Всього до участі у конкурсних процедурах було допущено 100 кандидатів на посади суддів ВАКС та 61 кандидат на посади суддів АП ВАКС.

Однак найбільш проблемними для кандидатів стали тестування на когнітивні здібності та виконання практичного завдання.

Прохідний бал за етап виконання практичного завдання під час конкурсу до першої інстанції ВАКС змогли набрати лише 7 претендентів на п'ятнадцять посад суддів першої інстанції ВАКС з 25.

При цьому, набрати прохідний бал за етап виконання практичного завдання та подолати бар’єр у 75% від максимально можливого балу не зміг жоден з 19 претендентів на посади суддів АП ВАКС.

Новий конкурс на посади суддів АП ВАКС Комісія оголосила ще 23 січня 2025 року, тоді як конкурс на посади суддів першої інстанції ВАКС досі перебуває «на паузі».

«Попередній результат нас не задовольнив. Ми зробили аналіз допущених помилок і дійшли до певних висновків. Ми зрозуміли, де ми можемо покращити процедури конкурсу. Хочемо переконати вас взяти участь у новому конкурсі», - звернувся Андрій Пасічник до потенційних кандидатів.

Отже, новий закон встановлює, що на період дії воєнного стану та протягом одного року з дня його завершення не застосовуються положення ч. 9 статті 74 та ч. 3 статті 84.

Тобто, під час воєнного стану і ще рік після не будуть працювати норми стосовно обмеження в один рік для повторної участі, а саме про те, що:

Кандидат на посаду судді, який не з’явився для складання кваліфікаційного іспиту без поважних причин, відмовився від його складання чи не склав його, може бути допущений до складання такого іспиту повторно не раніше ніж через один рік .

. Суддя (кандидат на посаду судді) може звернутися до ВККС із заявою про проведення його кваліфікаційного оцінювання не раніше ніж через один рік з дня ухвалення Комісією рішення за результатами останнього кваліфікаційного оцінювання, крім випадків подання суддею заяви про проведення оцінювання на зайняття вакантної посади судді в суді іншої інстанції або іншої спеціалізації.

Автор: Наталя Мамченко

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