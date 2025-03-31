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Документи для участі у конкурсі на посади суддів Апеляційної палати ВАКС можна подати з 1 по 30 червня – ВККС

16:05, 31 березня 2025
У ВККС вирішили дочекатися змін до закону, які дозволять повторно брати участь у конкурсі кандидатам, для яких попередній конкурс виявився невдалим.
Документи для участі у конкурсі на посади суддів Апеляційної палати ВАКС можна подати з 1 по 30 червня – ВККС
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Вища кваліфікаційна комісія суддів 31 березня 2025 року ухвалила рішення про зміну строків подання документів для участі у конкурсі на 10 вакантних посад суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Відповідно до рішення Комісії, документи можна буде подати з 1 по 30 червня 2025 року.

Нагадаємо, у січні ВККС повідомила, що документи для участі у новому конкурсі на посади суддів АП ВАКС можна подати з 1 по 30 квітня.

Однак 18 березня у парламенті був зареєстрований законопроект № 13114 (ініціатори – народні депутати Комітету ВРУ з питань правової політики), який вносить зміни в умови конкурсних процедур.

Серед іншого законопроект пропонує на період дії воєнного стану, а також протягом року після його припинення або скасування, дозволити брати участь у конкурсі тим кандидатам, які нещодавно вже брали участь у конкурсі, проте невдало.

Діюча редакція закону, нагадаємо, визначає, що кандидат, який не з’явився для складання кваліфікаційного іспиту, відмовився від його складання або не склав його, може отримати допуск до складання такого іспиту повторно не раніше ніж через один рік.

Також законопроект № 13114 пропонує надати право ВККС самостійно визначати прохідний бал за тестування на знання історії української державності.

«Перенесення строків подання документів дозволить взяти участь у конкурсі більшої кількості кандидатів, забезпечить змагальність та відкритість конкурсу», - повідомили у ВККС.

Нагадаємо, що за підсумками перевірки практичних завдань кандидатів на посади суддів АП ВАКС жоден з 19 претендентів на 10 посад суддів АП ВАКС у січні не зміг набрати 75% від максимально можливого балу.

В цілому ж конкурс на посади суддів АП ВАКС 2023-2025 років виявився невдалим навіть для усіх 11 суддів ВАКС, які планували змінити місце своєю роботи.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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ВККС ВАКС Апеляційна палата ВАКС

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