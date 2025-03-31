У Києві чоловік викрав кабель заради міді — йому загрожує до 8 років позбавлення волі

Чоловік викрав кабель живлення багатоповерхівки, щоб здати мідь на металобрухт.

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У Києві затримали чоловіка за крадіжку кабелю живлення багатоповерхівки в Подільському районі. Про це повідомляє столична поліція.

Так, до правоохоронців надійшло повідомлення від мешканця будинку по вул. Свободи про те, що невідомий намагається викрасти кабель живлення з підвалу будинку.

Заявник повідомив, що близько шостої ранку в будинку відбувся перепад напруги електроенергії, що стало підставою для перевірки підвалу, де, як виявилося, в цей час перебував фігурант та намагався викрасти кабель.

Правоохоронці затримали 36-річного киянина, раніше судимого за аналогічний злочин в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Як виявилося, він проник до підвалу через вікно з заздалегідь підготовленим знаряддям, яке у результаті було вилучено слідчими: пасатижі, кусачки, викрутку, ніж, ліхтарик.

Чоловік відрізав мідний дріт, щоб здати до пункту прийому металобрухту, втім зникнути з місця події не зміг.

Слідчі, за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури м. Києва повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – незакінчений замах на таємне викрадення чужого майна (крадіжка).

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

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