Україна та США обговорюють драфт угоди про корисні копалини — ЗМІ

Розмова щодо драфту угоди про копалини відбулось ще 28 березня.

Фото: 24tv.ua

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США та Україна провели першу тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини, яку запропонували американці. Про це у коментарі «Суспільному» повідомив співрозмовник в Офісі Президента України.

За його словами, це розмова відбулось ще 28 березня, а робота між командами за участі юристів триває.

«Україна готова продовжувати працювати над нею (йдеться про угоду — ред.)», — сказало джерело.

Як стало відомо, 28 березня США офіційно передали Україні проєкт угоди щодо надр. За словами Зеленського, у документі з’явилися пункти, які раніше обидві сторони відхиляли.

Додамо, президент США Дональд Трамп заявляв, що Володимир Зеленський має намір відмовитися від угоди про копалини, і застеріг його, що такий крок може призвети до "великих проблем".

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