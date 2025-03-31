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Україна та США обговорюють драфт угоди про корисні копалини — ЗМІ

16:16, 31 березня 2025
Розмова щодо драфту угоди про копалини відбулось ще 28 березня.
Україна та США обговорюють драфт угоди про корисні копалини — ЗМІ
Фото: 24tv.ua
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США та Україна провели першу тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини, яку запропонували американці. Про це у коментарі «Суспільному» повідомив співрозмовник в Офісі Президента України.

За його словами, це розмова відбулось ще 28 березня, а робота між командами за участі юристів триває.

«Україна готова продовжувати працювати над нею (йдеться про угоду — ред.)», — сказало джерело.

Як стало відомо, 28 березня США офіційно передали Україні проєкт угоди щодо надр. За словами Зеленського, у документі з’явилися пункти, які раніше обидві сторони відхиляли.

Додамо, президент США Дональд Трамп заявляв, що Володимир Зеленський має намір відмовитися від угоди про копалини, і застеріг його, що такий крок може призвети до "великих проблем".

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США Україна

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