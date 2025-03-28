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Україна отримала змінену угоду про копалини від США, є речі, які вже відкидали — Зеленський

20:10, 28 березня 2025
Це зовсім інший документ, — Володимир Зеленський прокоментував новий проєкт угоди про українські рідкісноземельні мінерали.
Україна отримала змінену угоду про копалини від США, є речі, які вже відкидали — Зеленський
Фото: ОП
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Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу заявив, що Сполучені Штати лише сьогодні офіційно передали Україні проєкт угоди щодо надр, у якому з’явилися пункти, які раніше обидві сторони відхиляли.

"Офіційно українська сторона, а саме Кабінет міністрів і мій Офіс сьогодні нотою офіційно отримали варіант або пропозиції США. Це важливо, не колись, а сьогодні", - сказав Зеленський.

Він уточнив, що новий проєкт угоди отримала перша віцепрем'єрка, міністр економіки Юлія Свириденко у двосторонньому контакті з міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

"Це зовсім інший документ, там багато всього, про що не йшлося, а також з'явилися деякі речі, які раніше сторони відкидали вже", - додав президент.

Він підкреслив, що хоче отримати конкретну рецензію юристів. Вони повинні будуть порівняти всі версії такої угоди.

"У нас є Конституція України, в якій ясно зрозуміло кому що належить. Далі в Конституції ясно зрозуміло, що наш курс у ЄС, ми робимо якісь кроки... Ніщо, що може загрожувати вступу України до ЄС, не може бути сприйнято", - додав Президент.

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США Володимир Зеленський

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