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До 8 травня у Резерв+ з’являться нові види відстрочок, — Катерина Черногоренко

19:53, 28 березня 2025
Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко анонсувала нові види відстрочок від мобілізації, які оформлюватимуться Резерв+.
До 8 травня у Резерв+ з’являться нові види відстрочок, — Катерина Черногоренко
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Як писала «Судово-юридична газета», у Резерв+ запрацювали відстрочки для людей з інвалідністю без пенсійного посвідчення.  Як стало відомо, до 8 травня в застосунку можна буде оформити ще два типи відстрочок. Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко у Фейсбук. 

За її словами, до 8 травня в Резерві+ з’являться функції оформлення відстрочки для:

  • людей з тимчасовою непридатністю до військової служби від 6 до 12 місяців. Ця відстрочка надаватиметься на підставі висновку ВЛК.
  • людей, які мають дружину/чоловіка в армії та дитину до 18 років.

«Запуск відстрочок — процес об'ємний і багаторівневий. Необхідно узгодити доступ до реєстрів різних міністерств і організацій, налагодити взаємодію між ними, зрозуміти, який шлях отримання треба опрацювати, щоб відстрочка генерувалася належним чином. Зараз ми набираємо необхідний темп, щоб запускати відстрочки системно. Тому що розуміємо, що це важливо для людей. Не збирати папірці, не стояти в черзі в ТЦК, не бачити перед собою зачинені двері до необхідного кабінету», — підсумувала Катерина Чорногоренко.

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Міноборони мобілізація відстрочка Резерв+

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