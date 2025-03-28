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До 8 мая у «Резерв+» появятся новые виды отсрочек, — Екатерина Черногоренко

19:53, 28 марта 2025
Замминистра обороны Екатерина Черногоренко анонсировала новые виды отсрочек от мобилизации, которые будут оформляться Резерв+.
До 8 мая у «Резерв+» появятся новые виды отсрочек, — Екатерина Черногоренко
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Как писала «Судебно-юридическая газета», в Резерв+ заработали отсрочки для людей с инвалидностью без пенсионного удостоверения. Как стало известно, до 8 мая в приложении можно будет оформить еще два типа отсрочек. Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в Фейсбук.

По ее словам, до 8 мая в Резерве+ появятся функции оформления отсрочки для:

  • людей с временной непригодностью военной службы от 6 до 12 месяцев. Эта отсрочка будет предоставляться на основании заключения ВЛК.
  • людей, имеющих жену/супруга в армии и ребенка до 18 лет.

«Запуск отсрочек – процесс объемный и многоуровневый. Необходимо согласовать доступ к реестрам разных министерств и организаций, наладить взаимодействие между ними, понять, какой путь получения следует проработать, чтобы отсрочка генерировалась должным образом. Сейчас мы набираем нужный темп, чтоб запускать отсрочки системно. Потому что понимаем, что это важно для людей. Не собирать бумажки, не стоять в очереди в ТЦК, не видеть перед собой закрытую дверь в необходимый кабинет», — подытожила Екатерина Черногоренко.

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Минобороны мобилизация отсрочка Резерв+

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