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Люди с инвалидностью могут оформить в Резерв+ онлайн-отсрочку — но если данные есть в Реестре

17:59, 28 марта 2025
В Минсоцполитики объяснили, что делать людям с инвалидностью, у которых не получается оформить онлайн-отсрочку, потому что нет данных в Реестре.
Люди с инвалидностью могут оформить в Резерв+ онлайн-отсрочку — но если данные есть в Реестре
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Как писала «Судебно-юридическая газета», в Резерв+ заработали отсрочки для людей с инвалидностью без пенсионного удостоверения. Теперь в приложении ими могут воспользоваться люди с инвалидностью, данные по которым внесены в Единую информационную систему социальной сферы.

В Минсоцполитики отметили, что ранее такая опция охватывала только людей с инвалидностью, имеющих актуальное пенсионное удостоверение, подтверждающее получение пенсии по инвалидности. На первом этапе это удалось реализовать благодаря обмену информацией с Пенсионным фондом Украины, а теперь данные о людях с инвалидностью будут передавать и Минсоцполитики.

Как это работает:

1. Авторизуйтесь в «Резерв+» и нажмите на три точки на главном экране;

2. Выберите пункт «Подать запрос на отсрочку», затем категорию «Человек с инвалидностью»;

3. Подайте запрос, после чего получите уведомление с результатом.

Что делать, если нет данных в реестре?

Если человек раньше получал какой-либо вид социальной поддержки, его данные уже внесены в Единую информационную систему социальной сферы. Проверить их наличие в системе можно в личном кабинете на Социальном портале Минсоцполитики – soc.gov.ua. Авторизируйтесь на портале удобным способом, например с помощью КЭП, BankID или Дии. Подпись, и просмотрите в кабинете наличие сведений об установленной инвалидности.

Если инвалидность была установлена ​​после 1 января 2025 года на основании решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования личности, заменившей МСЭК, и данные отсутствуют в кабинете, следует проверить корректность ваших данных, внесенных в решение экспертной команды.

Если инвалидность была установлена ​​до 1 января 2025 года, и данные в личном кабинете либо отсутствуют, либо некорректны, но у вас есть документ, выданный медико-социальной экспертной комиссией , есть несколько вариантов:

- воспользоваться Электронным кабинетом лица с инвалидностью, подать заявление на первичную регистрацию, добавив скан-копию выписки из акта осмотра или иного документа, выданного МСЭК. Ваши данные "подтянутся" в электронные системы Минсоцполитики;

- обратиться в ближайшее структурное подразделение социальной защиты населения районной в г. Киеве, районной госадминистрации, городского, районного в городе (в случае его образования) совета, и предъявить оригинал выписки из акта осмотра или иного документа, выданного МСЭК, подтверждающего установление инвалидности. Специалисты внесут данные в системы Минсоцполитики.

В Минсоцполитики подчеркнули, что если человек раньше не получал социальной поддержки, он также может воспользоваться Электронным кабинетом лица с инвалидностью, подав заявление на первичную регистрацию вместе со скан-копиями документов.

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