В Резерв+ заработали отсрочки для людей с инвалидностью без пенсионного удостоверения — как оформить

Минобороны наладило взаимодействие с Единой информационной системой социальной сферы.

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С сегодняшнего дня еще больше людей смогут получить отсрочку без визитов в ТЦК и очередей — даже если у них нет пенсионного удостоверения. Как заявила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, Минобороны наладило взаимодействие с Единой информационной системой социальной сферы (ЕИССС).

Как получить:

Заходите в Резерв+, выбираете свою категорию — и получаете отсрочку без визитов в ТЦК и очередей. Обновлять приложение для этого не нужно.

Что делать, если данные не нашли в ЕИССС, хотя они должны быть:

Обратиться в Управление социальной защиты населения по месту жительства.

«Возьмите с собой оригинал документа, подтверждающего инвалидность, и паспорт», — отметила должностница.

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