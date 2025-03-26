Франция предоставит военную поддержку Украине на 2 миллиарда евро

Макрон объявил о выделении военной помощи Украине на 2 миллиарда евро.

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Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским 26 марта объявил о выделении военной помощи Украине на 2 миллиарда евро.

В частности, в пакет, по словам Макрона, войдут противотанковые ракеты, средства ПВО, ракеты для истребителей Mirage, бронемашины и другое.

«Необходимо продолжать сопротивление, и сегодня я объявил о дополнительной военной поддержке Украине в размере 2 миллиардов евро со стороны Франции», — сказал Макрон.

По его словам, Франция «продолжит свои обязательства».

Макрон добавил, что французская поддержка также будет дополнена производством оборудования в Украине благодаря партнерству с французскими оборонными компаниями.

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