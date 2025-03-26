Франція надасть військову підтримку Україні на 2 мільярди євро

Макрон оголосив про виділення військової допомоги Україні на 2 мільярди євро.

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Президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським 26 березня оголосив про виділення військової допомоги Україні на 2 мільярди євро.

Зокрема, до пакета, за словами Макрона, увійдуть протитанкові ракети, засоби ППО, ракети для винищувачів Mirage, бронемашини та інше.

«Необхідно продовжувати опір, і сьогодні я оголосив про додаткові 2 мільярди євро військової підтримки Україні з боку Франції», - сказав Макрон.

За його словами, Франція «продовжить свої зобов'язання».

Макрон додав, що французька підтримка також буде доповнена виробництвом обладнання в Україні завдяки партнерству з французькими оборонними компаніями.

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