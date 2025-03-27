Командира роти визнали винним у самогубстві військовослужбовця – штраф 17 тисяч гривень

Солдат не пережив розставання з дівчиною, а капітан не цікавився емоційним станом підлеглого.

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Томаківський райсуд Дніпропетровської області 20 березня 2025 року визнав винним у службовій недбалості командира понтонно-мостової роти капітана Віталія К.

Відповідно до матеріалів справи, у місці дислокації роти 3 січня сталася трагедія – солдат Н. скоїв самогубство.

У післяобідній час солдат взяв автомат АКМ, спустився до підвального приміщення, де приставив автомат до голови та натиснув на спусковий гачок.

Службове розслідування, яке тривало майже увесь січень, дійшло висновку, що у загибелі військовослужбовця є провина Віталія К., який допустив бездіяльність.

Справа у тому, що за наявною інформацією солдат Н. припинив близькі стосунки з дівчиною, що призвело до погіршення його емоційного стану.

Ймовірною причиною самогубства стала психологічна травма, яку отримав солдат внаслідок розставання та з якою він не зміг самостійно впоратися.

Згідно з висновком службового розслідування капітан Віталій К. не цікавився емоційним станом підлеглих, не знав про їх потреби і проблеми та не проводив з солдатами індивідуально-виховну роботу.

Тобто, мова йде про порушення низки статей Статуту Внутрішньої служби ЗСУ та Дисциплінарного статуту ЗСУ.

Разом з тим, службове розслідування дійшло висновку, що бездіяльність офіцера все ж не утворює складу кримінального правопорушення.

Відтак, стосовно командира роти був складений протокол про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 172-15 (недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Віталій К. свою провину визнав, однак попросив суд звільнити його від адміністративної відповідальності у зв’язку з малозначністю правопорушення та обмежитися усним зауваженням.

Однак суд не погодився із заявою капітана та визнав його винним у недбалому ставленні до військової служби, а також стягнув з офіцера штраф у розмірі 17 тис. гривень.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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