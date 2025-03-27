Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Командир роты признан виновным в самоубийстве военнослужащего – штраф 17 тысяч гривен

07:30, 27 марта 2025
Солдат не пережил расставания с девушкой, а капитан не интересовался эмоциональным состоянием подчиненного.
Командир роты признан виновным в самоубийстве военнослужащего – штраф 17 тысяч гривен
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Томаковский райсуд Днепропетровской области 20 марта 2025 года признал виновным в служебной халатности командира понтонно-мостовой роты капитана Виталия К.

Согласно материалам дела, в месте дислокации роты 3 января произошла трагедия – солдат Н. совершил самоубийство.

В послеобеденное время солдат взял автомат АКМ, спустился в подвальное помещение, где приставил автомат к голове и нажал на спусковой крючок.

Служебное расследование, которое длилось почти весь январь, пришло к выводу, что в гибели военнослужащего есть вина Виталия К., поскольку он допустил бездействие.

Дело в том, что по имеющейся информации солдат Н. прекратил близкие отношения с девушкой, что привело к ухудшению его эмоционального состояния.

Вероятной причиной самоубийства стала психологическая травма, которую солдат получил вследствие  расставания, и с которой он не смог самостоятельно справиться.

Согласно заключению служебного расследования, капитан Виталий К. не интересовался эмоциональным состоянием подчиненных, не знал об их потребностях и проблемах и не проводил с солдатами индивидуально-воспитательную работу.

То есть, речь идет о нарушении ряда статей Устава Внутренней службы ВСУ и Дисциплинарного устава ВСУ.

Вместе с тем, служебное расследование пришло к выводу, что бездействие офицера все же не образует состава уголовного правонарушения.

Таким образом, в отношении командира роты был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 172-15 (небрежное отношение к военной службе в условиях особого периода) Кодекса об административных правонарушениях.

Виталий К. свою вину признал, однако попросил суд освободить его от административной ответственности в связи с малозначительностью правонарушения и ограничиться устным замечанием.

Однако суд не согласился с заявлением капитана и признал его виновным в халатном отношении к военной службе, а также взыскал с офицера штраф в размере 17 тыс. гривен.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд штраф / штрафы админпротокол военнослужащие

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд отменил оправдательный приговор, указав, что при определенных условиях следователь может изымать образцы подписи без определения следственного судьи

Верховный Суд пояснил, когда получение образцов подписи для почерковедческой экспертизы может осуществляться следователем без определения следственного судьи.

Для привлечения к уголовной ответственности за неподачу декларации предварительное письменное уведомление от НАПК не требуется – позиция Верховного Суда

Верховный Суд не согласился с позицией апелляционного суда о том, что отсутствие уведомления НАПК о факте неподачи декларации лицом исключает возможность привлечения его к уголовной ответственности по статье 366-3 УК.

Отсутствие у правоохранителей статуса потерпевших не влияет на квалификацию действий лица как угрозы в отношении работника правоохранительного органа – Верховный Суд

Адвокат утверждал, что фактически отсутствует состав уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 345 УК, поскольку работники правоохранительных органов не были признаны потерпевшими.

Верховная Рада одобрила изменения в Уголовный кодекс относительно ответственности за вмешательство в деятельность адвоката

Парламент принял за основу законопроект, который изменяет основания для уголовной ответственности за вмешательство в работу адвокатов.

Верховный Суд высказался относительно юрисдикции суда в делах об обжаловании изъятия земли органом местного самоуправления

Верховный Суд разъяснил, что нарушение органом местного самоуправления процедуры изъятия земельного участка является основанием для обжалования его решений в административном судопроизводстве.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валерій Божик
    Валерій Божик
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Микола Борачок
    Микола Борачок
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Леонід Свида
    Леонід Свида
    заступник голови Одеського окружного адміністративного суду
  • Олена Власенкова
    Олена Власенкова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва