Командир роты признан виновным в самоубийстве военнослужащего – штраф 17 тысяч гривен

Солдат не пережил расставания с девушкой, а капитан не интересовался эмоциональным состоянием подчиненного.

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Томаковский райсуд Днепропетровской области 20 марта 2025 года признал виновным в служебной халатности командира понтонно-мостовой роты капитана Виталия К.

Согласно материалам дела, в месте дислокации роты 3 января произошла трагедия – солдат Н. совершил самоубийство.

В послеобеденное время солдат взял автомат АКМ, спустился в подвальное помещение, где приставил автомат к голове и нажал на спусковой крючок.

Служебное расследование, которое длилось почти весь январь, пришло к выводу, что в гибели военнослужащего есть вина Виталия К., поскольку он допустил бездействие.

Дело в том, что по имеющейся информации солдат Н. прекратил близкие отношения с девушкой, что привело к ухудшению его эмоционального состояния.

Вероятной причиной самоубийства стала психологическая травма, которую солдат получил вследствие расставания, и с которой он не смог самостоятельно справиться.

Согласно заключению служебного расследования, капитан Виталий К. не интересовался эмоциональным состоянием подчиненных, не знал об их потребностях и проблемах и не проводил с солдатами индивидуально-воспитательную работу.

То есть, речь идет о нарушении ряда статей Устава Внутренней службы ВСУ и Дисциплинарного устава ВСУ.

Вместе с тем, служебное расследование пришло к выводу, что бездействие офицера все же не образует состава уголовного правонарушения.

Таким образом, в отношении командира роты был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 172-15 (небрежное отношение к военной службе в условиях особого периода) Кодекса об административных правонарушениях.

Виталий К. свою вину признал, однако попросил суд освободить его от административной ответственности в связи с малозначительностью правонарушения и ограничиться устным замечанием.

Однако суд не согласился с заявлением капитана и признал его виновным в халатном отношении к военной службе, а также взыскал с офицера штраф в размере 17 тыс. гривен.

Автор: Вячеслав Хрипун

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