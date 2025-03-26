Министерство юстиции меняет структуру своих территориальных органов и возвращается к модели 2019 года

Минюст возвращается к модели с 8 межрегиональными управлениями, которая действовала с 2019 по 2022 год.

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Министерство юстиции сообщило о изменении структуры своих территориальных органов, возвращаясь к модели с 8 межрегиональными управлениями, которая действовала с 2019 по 2022 год. Это изменение учитывает географические и логистические особенности регионов, оптимизируя работу без дополнительных бюджетных затрат и расширяя доступность услуг для граждан.

Обновленная структура будет включать Киевское, Хмельницкое, Ивано-Франковское, Львовское, Сумское, Харьковское, Днепропетровское и Одесское межрегиональные управления.

Каждое из них будет охватывать несколько областей, что будет способствовать равномерному распределению нагрузки и повышению качества услуг. Например, Харьковское управление будет охватывать Донецкую, Луганскую и Харьковскую области, а Одесское — Одесскую, Херсонскую и Николаевскую.

В Минюсте указали, что изменения не потребуют дополнительного финансирования или увеличения штата сотрудников, а юридической основой изменений является действующее положение о деятельности управлений.

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