Национальный банк отозвал лицензию у одного из банков

Национальный банк отозвал банковскую лицензию у акционерного общества «Банк «Портал» на основании поданного им ходатайства.

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Национальный банк отозвал банковскую лицензию у акционерного общества «Банк «Портал» и исключил информацию о нем из Государственного реестра банков.

Соответствующее решение НБУ было принято 25 марта.

Как указано, в прошлом году единственный акционер АТ «Банк «Портал» принял решение о прекращении осуществления этим банком банковской деятельности без прекращения юридического лица, а уже в конце февраля 2025 года АТ «Банк «Портал» завершил осуществление банковской деятельности.

АТ «Банк «Портал» — десятый банк, который прекратил осуществление банковской деятельности по собственной инициативе без прекращения юридического лица.

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