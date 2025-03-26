Нацбанк відкликав ліцензію в одного з банків

Національний банк відкликав банківську ліцензію в акціонерного товариства «Банк «Портал» на підставі поданого ним клопотання.

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Національний банк відкликав банківську ліцензію в акціонерного товариства «Банк «Портал» та виключив відомості про нього із Державного реєстру банків.

Відповідне рішення НБУ ухвалив 25 березня.

Як вказується, минулого року єдиний акціонер АТ «Банк «Портал» ухвалив рішення про припинення здійснення цим банком банківської діяльності без припинення юридичної особи, а уже наприкінці лютого 2025 року АТ «Банк «Портал» завершив здійснення банківської діяльності.

АТ «Банк «Портал» – десятий банк, який припинив здійснення банківської діяльності за власною ініціативою без припинення юридичної особи.

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