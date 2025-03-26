У Києві чоловік відкрив стрілянину в Оболонському районі – у місті ввели спецоперацію, фото

Невідомий здійснив декілька пострілів у місцевого мешканця та втік з місця події.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві унаслідок стрілянини в Оболонському районі до лікарні госпіталізували чоловіка у тяжкому стані. Про це повідомили у поліції столиці.

Зазначається, що 26 березня після обіду до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Йорданській невідомий здійснив декілька пострілів у місцевого мешканця та втік з місця події.

Слідчо-оперативна група, оперативні працівники та кінолог зі службовою собакою виїхали за вказаною адресою та виявили 48-річного потерпілого з пораненнями голови, якого медики у тяжкому стані забрали до лікарняного закладу.

Під час огляду місця події правоохоронці знайшли стріляні гільзи.

Відтак, у поліції повідомили, що у місті ввели спецоперацію – на пошуки зловмисника орієнтували усі наряди поліції.

«У результаті проведених заходів поліцейські виявили автомобіль нападника та затримали стрілка. Ним виявися виявився 52-річний киянин, з ним наразі тривають слідчі дії», - вказали у повідомленні правоохоронці.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Мотиви та всі обставини події наразі з’ясовуються.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.