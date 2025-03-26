Практика судів
  1. Фото
  2. / В Україні

У Києві чоловік відкрив стрілянину в Оболонському районі – у місті ввели спецоперацію, фото

19:49, 26 березня 2025
Невідомий здійснив декілька пострілів у місцевого мешканця та втік з місця події.
У Києві чоловік відкрив стрілянину в Оболонському районі – у місті ввели спецоперацію, фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві унаслідок стрілянини в Оболонському районі до лікарні госпіталізували чоловіка у тяжкому стані. Про це повідомили у поліції столиці.

Зазначається, що 26 березня після обіду до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Йорданській невідомий здійснив декілька пострілів у місцевого мешканця та втік з місця події.

Слідчо-оперативна група, оперативні працівники та кінолог зі службовою собакою виїхали за вказаною адресою та виявили 48-річного потерпілого з пораненнями голови, якого медики у тяжкому стані забрали до лікарняного закладу.

Під час огляду місця події правоохоронці знайшли стріляні гільзи.

Відтак, у поліції повідомили, що у місті ввели спецоперацію – на пошуки зловмисника орієнтували усі наряди поліції.

«У результаті проведених заходів поліцейські виявили автомобіль нападника та затримали стрілка. Ним виявися виявився 52-річний киянин, з ним наразі тривають слідчі дії», - вказали у повідомленні правоохоронці.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Мотиви та всі обставини події наразі з’ясовуються.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

поліція Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
З суддів пропонують стягувати до 100% місячної винагороди за серйозний дисциплінарний проступок

Крім грошових стягнень в якості покарання до суддів пропонують застосовувати переведення до суду нижчого рівня з позбавленням доплат на рік – голова комітету з правової політики подав законопроект.

Міноборони пообіцяло депутатам змінити своє ставлення до постійного оскарження виплат дітям загиблих військовослужбовців

Депутати виявили, що Міноборони оскаржує «до переможного» виплати родинам, у тому числі дітям загиблих військовослужбовців – аж до Верховного Суду, витрачаючи на це бюджетні кошти.

Командира роти визнали винним у самогубстві військовослужбовця – штраф 17 тисяч гривень

Солдат не пережив розставання з дівчиною, а капітан не цікавився емоційним станом підлеглого.

Омбудсмен Дмитро Лубінець: «Незаконні затримання та побиття від представників ТЦК стали новим вірусним трендом, який не зупинити без жорсткої реакції держави»

ТЦК вчиняє побиття, збиває людей на дорогах, позбавляє права на правовий захист, приховує інформацію про затримання – заявили в Офісі Омбудсмена і констатували, що порушення прав людини з боку працівників ТЦК набули системного та масового характеру.

Державні службовці повинні навчитися відповідати громадянам зрозумілою мовою — НАДС

Громадяни, які звертаються до органів державної влади або органів місцевого самоврядування, повинні отримувати інформацію «простою та зрозумілою мовою» без звернень до Google.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валерій Божик
    Валерій Божик
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Микола Борачок
    Микола Борачок
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Леонід Свида
    Леонід Свида
    заступник голови Одеського окружного адміністративного суду
  • Олена Власенкова
    Олена Власенкова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва