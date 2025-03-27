З суддів пропонують стягувати до 100% місячної винагороди за серйозний дисциплінарний проступок

Крім грошових стягнень в якості покарання до суддів пропонують застосовувати переведення до суду нижчого рівня з позбавленням доплат на рік – голова комітету з правової політики подав законопроект.

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Народні депутати пропонують карати суддів грошима за дисциплінарні проступки. У разі серйозного проступку з них зможуть стягнути до 100% місячної винагороди. Відповідні норми містить законопроект 13137, який зареєструвала у Верховній Раді група депутатів, зокрема голова профільного комітету з правової політики Денис Маслов.

Про зміни розповів сам ініціатор законопроекту Денис Маслов, який вказав, що депутати пропонують поділити усі дисциплінарні проступки судді на незначні, серйозні та істотні.

Карати звільненням суддів будуть лише за істотні порушення.

За незначний проступок до судді може бути застосовано попередження, догану — з позбавленням доплат на 1 місяць або ж сувору догану — з позбавленням доплат на 3 місяці.

За серйозний проступок: грошове стягнення від 25 до 50% місячної винагороди з позбавленням доплат на 6 місяців чи суворе грошове стягнення від 50 до 100% місячної винагороди з позбавленням доплат на 9 місяців або переведення до суду нижчого рівня з позбавленням доплат на 1 рік. За істотний проступок — звільнення.

У разі вчинення проступку, пов’язаного з процесуальними порушеннями, суддю додатково можуть направити до Національної школи суддів на курс підвищення кваліфікації.

Втім, є це посиленням покарання чи, навпаки, пом’якшенням – питання дискусійне.

Судячи з інших пропозицій, будуть мати місце певні пом’якшення. Так, відповідальність за здійснення суддею або членами його сім’ї витрат, що перевищують їх доходи, буде наступати лише у випадку витрат на суму понад 100 розмірів прожиткового мінімуму (тобто, якщо суддя витратив більше 302 тисяч грн).

До того ж, питання до судді щодо непідтвердження ним законності джерела походження майна буде стосуватися лише майна, набутого після призначення на посаду судді. Все що він набув до – не повинно викликати питань.

Також депутати пропонують ввести обмеження на подання скарг на суддів.

А саме, якщо особа зловживає правом на подання дисциплінарної скарги, то на такого скаржника буде покладено обов’язок здійснювати плату за подання наступних дисциплінарних скарг у сумі до 10 розмірів прожиткового мінімуму строком до 3 років.

Тобто, за кожну скаргу на суддю потрібно буде платити по 30 тисяч грн (станом на 2025 рік прожитковий мінімум становить 3028 грн).

Плата буде повертатися скаржнику лише, якщо за результатами розгляду скарги суддю притягнуть до відповідальності.

Також, як вказав Денис Маслов, окрема ухвала суду, якою встановлено факт зловживання процесуальними правами, порушення процесуальних обов’язків, неналежного виконання професійних обов’язків чи іншого порушення законодавства буде підставою для початку дисциплінарного провадження щодо арбітражного керуючого, судового експерта, державного чи приватного виконавця, адвоката чи прокурора.

Автор: Наталя Мамченко

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