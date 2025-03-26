У Київтеплоенерго назвали кількість будинків, які уже відключили від опалення

У Києві 77% будинків вже відключили від опалення.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як писала «Судово-юридична газета», Київ завершить опалювальний сезон із 24 березня. Рішення ухвалено на основі прогнозу синоптиків, які очікують стабільного потепління, а також з метою раціонального використання природного газу.

У Київтеплоенерго зазначили, що, враховуючи масштаби столичної централізованої системи теплопостачання, процес займе 3-4 дні.

Водночас, станом на 26 березня у 77% житлових будинків, які обслуговує КП «Київтеплоенерго», відключено теплопостачання.

Подачу послуги вже припинили до 6 162 будинків, що обслуговують районні керуючі компанії, до 892 будинків – зі сфери управління ОСББ і ЖБК, а також до 709 відомчих будинків.

Процес відключення систем опалення в закладах соціальної сфери, зокрема лікарнях, поліклініках, школах і дитсадках, відбувається за письмовими заявками їхніх керівників.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.