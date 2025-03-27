У Великій Британії відкрили Центр порятунку для евакуйованих з України левів – фото

Участь у відкритті Центру порятунку левів прийняв Валерій Залужний.

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У графстві Кент у Великій Британії відкрили Центр порятунку левів для утримання тварин, евакуйованих з України через бойові дії.

Про це повідомив Посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

«Днями у Кенті відкрили Центр порятунку левів, у якому тепер живуть тварини, евакуйовані з України. П'ять українських левів, які є живими свідками війни. Багато тварин в Україні через бойові дії опинилися в голоді і холоді, без нагляду. Благородну роботу провели волонтери, ветеринари та вся команда The Big Cat Sanctuary, яка створила для українських звірів новий дім. Тепер вони у безпеці», - зазначив Валерій Залужний та показав фото із центру.

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