Міноборони пообіцяло депутатам змінити своє ставлення до постійного оскарження виплат дітям загиблих військовослужбовців

Депутати виявили, що Міноборони оскаржує «до переможного» виплати родинам, у тому числі дітям загиблих військовослужбовців – аж до Верховного Суду, витрачаючи на це бюджетні кошти.

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Як відомо, держава пообіцяла виплати членам родин загиблих військовослужбовців, зокрема їх дітям. Втім, Міністерство оборони «до переможного» намагається оскаржити в судах такі виплати. В принципі, як і будь-які інші органи, які «борються за державні кошти» у соціальних справах. На посадовців інструкціями покладені відповідні обов’язки – оскаржувати, і вони їх просто виконують.

На таку ситуацію звернули народні депутати. Як розповів член Комітету ВР з питань правової політики, представник парламенту в КСУ Максим Дирдін, питання щодо розподілу та призначення виплати одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих військовослужбовців є надважливим та потребує особливої уваги зі сторони держави. На це і були спрямовані прийняті зміни до деяких законодавчих актів щодо призначення і виплати одноразової грошової допомоги (Закон №3515-IX від 9.12.2023 року). Однак, зі звернень громадян вбачається, що існують певні судові перешкоди та бар’єри зі сторони виконавчої гілки влади, які призводять до унеможливлення отримання гарантованих законом виплат членам сімей загиблих військовослужбовців.

25 березня відбулася робоча зустріч з приводу проблемних питань виплат членам сімей загиблих військових за участі Міноборони та Мінфіну, а також представника від Касаційного адмінсуду Верховного Суду. Як зазначив Максим Дирдін, основними питаннями до обговорення були наступні.

Касаційні скарги Міноборони щодо виплат дітям, народженим після загибелі військовослужбовця.

Ключовим моментом стали справи, коли Міністерство оборони подає касаційні скарги у випадках, де в сім’ях загиблих народжуються діти, зачаті до, але народжені після смерті військового. Якщо між членами сім’ї немає спору, а рішення судів попередніх інстанцій винесені на користь таких дітей, то, очевидно, що касаційне оскарження є недоцільним та лише створює додаткове навантаження на судову систему, посадовців Міністерства та державний бюджет, адже сплачується судовий збір та витрат на правову допомогу.

«Міноборони погодилося з нашою позицією, крім того вони вже готують зміни до внутрішніх документів, які дозволять у подібних випадках не подавати касаційні скарги» – підкреслив Максим Дирдін.

Юридичні ризики для посадовців Міноборони у разі відмови від касаційного оскарження.

За словами депутата, є й інша сторона медалі: якщо Міноборони припинить оскаржувати рішення в касаційній інстанції, це може викликати питання у правоохоронних органів щодо законності дій посадових осіб. «Тому, ми також обговорили юридично правильні механізми, які допоможуть уникнути таких ризиків», додав він.

Зловживання та шахрайство при отриманні одноразової грошової допомоги.

«Неочікувано, але під час зустрічі представники Міноборони звернули увагу на випадки зловживань. Зокрема, є особи, які без законних підстав намагаються отримати виплату, використовуючи загибель військовослужбовців. Найчастіше такі ситуації трапляються серед так званих «цивільних дружин». У цьому питанні ми повністю підтримуємо позицію Міністерства оборони: якщо є спроби шахрайства, судові рішення мають бути оскаржені до останньої інстанції» – вказав Максим Дирдін.

Втім, не зовсім зрозуміло, чому учасники зустрічі так зневажливо згадали про «цивільних дружин», адже їм також гарантуються виплати відповідно до законодавства. Як розмежувати «справжня» була цивільна дружина чи ні – це питання до законодавців, а не до людей, які втратили рідну людину на війні.

У зустрічі взяли участь члени комітету Денис Маслов, Максим Дирдін та Ігор Фріс, заступник Міністра оборони Сергій Мельник, директор Департаменту соціального забезпечення Міноборони Сергій Галімський, начальник відділу юридичного супроводу роботи з персоналом та соціального захисту Міністерства оборони Микола Марців, перший заступник Міністра фінансів Денис Улютін та інші.

Автор: Наталя Мамченко

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