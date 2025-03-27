Минобороны пообещало депутатам изменить свое отношение к постоянному обжалованию выплат детям погибших военнослужащих

Депутаты выяснили, что Минобороны обжалует «до победного» выплаты семьям, в том числе детям погибших военнослужащих – вплоть до Верховного Суда, расходуя на это бюджетные средства.

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Как известно, государство пообещало выплаты членам семей погибших военнослужащих, в том числе их детям. Однако Министерство обороны «до победного» пытается обжаловать такие выплаты в судах. В принципе, как и любые другие органы, которые «борются за государственные средства» в социальных делах. На должностных лиц инструкциями возложены соответствующие обязанности – обжаловать, и они просто выполняют.

На эту ситуацию обратили внимание народные депутаты. Как рассказал член Комитета ВР по вопросам правовой политики, представитель парламента в КСУ Максим Дырдин, вопрос распределения и назначения выплат единовременной денежной помощи семьям погибших военнослужащих является крайне важным и требует особого внимания со стороны государства. На это и были направлены принятые изменения в некоторые законодательные акты относительно назначения и выплаты единовременной денежной помощи (Закон №3515-IX от 9.12.2023 года). Однако из обращений граждан видно, что существуют определенные судебные препятствия и барьеры со стороны исполнительной власти, которые приводят к невозможности получения гарантированных законом выплат членами семей погибших военнослужащих.

25 марта состоялась рабочая встреча по проблемным вопросам выплат членам семей погибших военных с участием Минобороны и Минфина, а также представителя Кассационного админсуда Верховного Суда. Как отметил Максим Дырдин, основными вопросами для обсуждения были следующие.

Кассационные жалобы Минобороны относительно выплат детям, рожденным после гибели военнослужащего.

Ключевым моментом стали дела, когда Министерство обороны подает кассационные жалобы в случаях, когда в семьях погибших рождаются дети, зачатые до, но рожденные после смерти военнослужащего. Если между членами семьи нет спора, а решения судов предыдущих инстанций вынесены в пользу таких детей, то очевидно, что кассационное обжалование является нецелесообразным и лишь создает дополнительную нагрузку на судебную систему, должностных лиц Министерства и государственный бюджет, ведь оплачивается судебный сбор и расходы на правовую помощь.

«Минобороны согласилось с нашей позицией, кроме того, они уже готовят изменения во внутренние документы, которые позволят в подобных случаях не подавать кассационные жалобы», – подчеркнул Максим Дырдин.

Юридические риски для должностных лиц Минобороны в случае отказа от кассационного обжалования.

По словам депутата, есть и другая сторона медали: если Минобороны прекратит обжаловать решения в кассационной инстанции, это может вызвать вопросы у правоохранительных органов относительно законности действий должностных лиц. «Поэтому мы также обсудили юридически правильные механизмы, которые помогут избежать таких рисков», добавил он.

Злоупотребления и мошенничество при получении единовременной денежной помощи.

«Неожиданно, но во время встречи представители Минобороны обратили внимание на случаи злоупотреблений. В частности, есть лица, которые без законных оснований пытаются получить выплату, используя гибель военнослужащих. Чаще всего такие ситуации происходят среди так называемых «гражданских жен». В этом вопросе мы полностью поддерживаем позицию Министерства обороны: если есть попытки мошенничества, судебные решения должны обжаловаться до последней инстанции», – указал Максим Дырдин.

В встрече приняли участие члены комитета Денис Маслов, Максим Дырдин и Игорь Фрис, заместитель Министра обороны Сергей Мельник, директор Департамента социального обеспечения Минобороны Сергей Галимский, начальник отдела юридического сопровождения работы с персоналом и социальной защиты Министерства обороны Николай Марцив, первый заместитель Министра финансов Денис Улютин и другие.

Автор: Наталя Мамченко

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