В Киевтеплоэнерго назвали количество домов, которые уже отключили от отопления

В Киеве 77% домов уже отключили от отопления.

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Как писала «Судебно-юридическая газета», Киев завершит отопительный сезон с 24 марта. Решение принято на основе прогноза синоптиков, которые ожидают стабильного потепления, а также с целью рационального использования природного газа.

В Киевтеплоэнерго отметили, что, учитывая масштабы столичной централизованной системы теплоснабжения, процесс займет 3–4 дня.

На 26 марта в 77% жилых домов, которые обслуживает КП «Киевтеплоэнерго», отключено теплоснабжение. Подачу услуги уже прекратили для 6 162 домов, которые обслуживаются районными управляющими компаниями, для 892 домов — из сферы управления ОСББ и ЖСК, а также для 709 ведомственных домов. Процесс отключения системы отопления в учреждениях социальной сферы, в том числе в больницах, поликлиниках, школах и детсадах, происходит по письменным заявкам их руководителей.

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