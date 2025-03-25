В Киевтеплоэнерго ответили, когда отключат жилые дома Киева от отопления

Завершение отопительного сезона было анонсировано еще с 24 марта.

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Как писала «Судебно-юридическая газета», Киев завершит отопительный сезон с 24 марта. Решение принято на основе прогноза синоптиков, которые ожидают стабильного потепления, а также с целью рационального использования природного газа.

В Киевтеплоэнерго отметили, что, учитывая масштабы столичной централизованной системы теплоснабжения, процесс займет 3–4 дня.

Отметим, что сразу после завершения отопительного сезона город начинает подготовку к следующему. В частности, специалисты будут проводить регламентные работы, реконструкцию и ремонт оборудования и сетей, накапливая запасы топлива, расходных материалов и т.д.

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