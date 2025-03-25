У Київтеплоенерго відповіли, коли відключать житлові будинки Києва від опалення

Завершення опалювального сезону анонсували ще із 24 березня.

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Як писала «Судово-юридична газета», Київ завершить опалювальний сезон із 24 березня. Рішення ухвалено на основі прогнозу синоптиків, які очікують стабільного потепління, а також з метою раціонального використання природного газу.

У Київтеплоенерго зазначили, що, враховуючи масштаби столичної централізованої системи теплопостачання, процес займе 3-4 дні.

Зазначимо, що одразу після завершення опалювального сезону місто починає готуватись до наступного. Зокрема, фахівці будуть проводити регламентні роботи, реконструкцію та ремонт обладнання й мереж, накопичуючи запаси палива, витратних матеріалів тощо.

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