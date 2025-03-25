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У ДСНС повідомили причину диму, який бачили жителі Голосіївського району Києва

23:31, 25 березня 2025
Сталося загоряння припаркованого автомобіля «ГАЗель».
У ДСНС повідомили причину диму, який бачили жителі Голосіївського району Києва
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У вівторок, 25 березня, у соцмережах повідомили, що щось сильно димило в районі Деміївки.

Згодом у Головному управлінні ДСНС України у м. Києві повідомили, що ліквідували загоряння автомобіля.

Після обіду о 14:26 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Деміївській.

Сталося загоряння припаркованого автомобіля «ГАЗель».

На щастя, жертв та постраждалих немає. Що стало причиною займання уже будуть встановлювати правоохоронці.

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