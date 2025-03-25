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Чи може працівник звільнитись за власним бажанням під час хвороби — роз’яснення Держпраці

23:13, 25 березня 2025
Працівник має право розірвати трудовий договір, попередивши про це роботодавця письмово за два тижні.
Чи може працівник звільнитись за власним бажанням під час хвороби — роз’яснення Держпраці
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Південно-Східного міжрегіонального управління Держпраці роз’яснило, чи буде правомірним звільнення працівника за власним бажанням під час тимчасової непрацездатності.

Звільнення працівника за його бажанням під час тимчасової непрацездатності законодавством про працю не заборонено й, відповідно, роботодавець має право звільнити працівника за власним бажанням під час тимчасової непрацездатності.

Законодавство про працю чітко розрізняє звільнення з ініціативи роботодавця та звільнення з ініціативи працівника. За мирних часів, відповідно до ч. 3 ст. 40 Кодексу законів про працю України не допускалось звільнення працівника з ініціативи роботодавця в період його тимчасової непрацездатності.

У період дії воєнного стану, відповідно до ст. 5 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період його тимчасової непрацездатності із зазначенням дати звільнення, яка є першим робочим днем, наступним за днем закінчення тимчасової непрацездатності, зазначеним у документі про тимчасову непрацездатність.

Разом з цим, звільнення в період тимчасової непрацездатності з інших підстав, які не мають відношення до ініціативи роботодавця, зокрема за власним бажанням ані за мирних часів, ані в період дії воєнного стану, законодавством про працю не заборонено.

Так, згідно з вимогами ст. 38 КЗпПУ, яка регламентує порядок розірвання трудового договору з ініціативи працівника, працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це роботодавця письмово за два тижні. При цьому, у цій нормі чинного законодавства відсутня заборона на звільнення працівника у період його тимчасової непрацездатності.

Якщо дата звільнення працівника припала на час перебування його на лікарняному, і працівник при цьому не відкликав свою заяву про звільнення, роботодавець звільняє працівника тією датою, яку працівник вказав у заяві про звільнення або ж після закінчення двотижневого строку попередження.

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звільнення Держпраці трудові відносини

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