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Рустем Умеров оприлюднив деталі консультацій зі США в Саудівській Аравії

17:20, 25 березня 2025
Всі сторони домовились забезпечити безпечну навігацію, припинити використання сили, та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі — Рустем Умєров.
Рустем Умеров оприлюднив деталі консультацій зі США в Саудівській Аравії
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Міністр оборони України Рустем Умєров розповів про результати переговорів між українською та американською делегаціями у Саудівській Аравії.

Він зазначив, що технічні консультації в Ріяді були зосереджені на безпеці енергетичної та критичної інфраструктури, безпечній навігації в Чорному морі, а також звільненні та поверненні наших полонених та дітей.

«Виконуючи завдання Президента України, ми продовжуємо працювати над наближенням справедливого миру та гарантуванням безпеки для нашої держави. Ця зустріч — логічне продовження успішних консультацій з США у Джидді. Ніхто більше за українців не прагне справедливого миру, наша позиція залишається чесною, прозорою та послідовною», — зазначив він.

Напередодні у Білому домі заявили, що США та Росія домовилися про безпечне судноплавство в Чорному морі. 

Ключові результати:

1. Всі сторони домовились забезпечити безпечну навігацію (судноплавство), припинити використання сили, та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.

«Важливо! Українська сторона наголошує: переміщення Росією своїх військових суден за межі Східної частини Чорного моря буде вважатися порушенням духу цієї домовленості та буде розглядатись як порушення зобов’язань забезпечити свободу судноплавства в Чорному морі та загрозу національній безпеці України. В такому випадку, Україна матиме повне право реалізовувати право на самозахист», — наголосив Умєров.

2. Всі сторони домовились впровадити домовленості Президентів щодо повної заборони ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії.

3. Всі сторони вітають залучення третіх країн з метою забезпечити підтримку впровадження енергетичної та морської домовленостей.

4. Всі сторони продовжать працювати над досягненням стійкого та тривалого миру.

5. США підтвердили свою підтримку в допомозі здійснення обміну військовополоненими, звільнення цивільних затриманих осіб та повернення насильно вивезених українських дітей.

«Для ефективного впровадження домовленостей, важливо проведення якомога скоріше додаткових технічних консультацій для узгодження всіх деталей та технічних аспектів реалізації, моніторингу та контролю домовленостей», — підкреслив міністр.

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США рф Україна війна Рустем Умєров

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