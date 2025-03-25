США і Росія на переговорах домовилися про безпеку судноплавства в Чорному морі — Білий дім

Також у США заявили, що досягли домовленості з Україною щодо зобов’язання сприяти поверненню примусово вивезених українських дітей.
Повний текст заяви Білого дому:
«США та Росія погодилися забезпечити безпечне судноплавство в Чорному морі, відмовитися від застосування сили та не використовувати торгові судна у військових цілях.
Вашингтон також допоможе відновити доступ Росії до світових ринків для експорту сільськогосподарської продукції та добрив, знизити вартість морського страхування, а також полегшити доступ до портів і платіжних систем для таких операцій.
США і Росія домовилися розробити механізми реалізації домовленостей між Трампом і Путіним про заборону ударів по енергетичній інфраструктурі як в Росії, так і в Україні.
Сторони також висловили вдячність третім країнам за готовність підтримувати виконання домовленостей у сфері енергетики та морської безпеки.
США і Росія заявили про намір і надалі працювати над досягненням стійкого і тривалого миру. Вашингтон підтвердив позицію Дональда Трампа, що припинення кровопролиття з обох боків є необхідною умовою для мирного врегулювання конфлікту.
У цьому контексті США продовжать сприяти переговорам між сторонами відповідно до угод, досягнутих у Ер-Ріяді.
Також Сполучені Штати висловили вдячність наслідному принцу Мухаммеду бін Салману за його лідерство і гостинність у проведенні цих важливих переговорів у Королівстві Саудівська Аравія».