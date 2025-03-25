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США і Росія на переговорах домовилися про безпеку судноплавства в Чорному морі — Білий дім

17:04, 25 березня 2025
Делегації також домовилися розробити механізм заборони ударів по енергетичній інфраструктурі в Україні та РФ.
США і Росія на переговорах домовилися про безпеку судноплавства в Чорному морі — Білий дім
Фото: АР
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У Білому домі заявили, що США та Росія домовилися про безпечне судноплавство в Чорному морі. Про подробиці переговорів повідомляє Sky News.

Зокрема, делегації досягли домовленості щодо забезпечення безпечного судноплавства в Чорному морі — це було одним із головних питань обговорення цього тижня.

Сторони також погодилися на заходи, які забороняють удари по енергетичній інфраструктурі як в РФ, так і в Україні.

Крім того вказується, що Вашингтон сприятиме відновленню доступу Росії до світових ринків для експорту сільськогосподарської продукції та добрив.

Також у США заявили, що досягли домовленості з Україною щодо зобов’язання сприяти поверненню примусово вивезених українських дітей.

Повний текст заяви Білого дому:

«США та Росія погодилися забезпечити безпечне судноплавство в Чорному морі, відмовитися від застосування сили та не використовувати торгові судна у військових цілях.

Вашингтон також допоможе відновити доступ Росії до світових ринків для експорту сільськогосподарської продукції та добрив, знизити вартість морського страхування, а також полегшити доступ до портів і платіжних систем для таких операцій.

США і Росія домовилися розробити механізми реалізації домовленостей між Трампом і Путіним про заборону ударів по енергетичній інфраструктурі як в Росії, так і в Україні.

Сторони також висловили вдячність третім країнам за готовність підтримувати виконання домовленостей у сфері енергетики та морської безпеки.

США і Росія заявили про намір і надалі працювати над досягненням стійкого і тривалого миру. Вашингтон підтвердив позицію Дональда Трампа, що припинення кровопролиття з обох боків є необхідною умовою для мирного врегулювання конфлікту.

У цьому контексті США продовжать сприяти переговорам між сторонами відповідно до угод, досягнутих у Ер-Ріяді.

Також Сполучені Штати висловили вдячність наслідному принцу Мухаммеду бін Салману за його лідерство і гостинність у проведенні цих важливих переговорів у Королівстві Саудівська Аравія».

Як відомо, 24 березня відбулися російсько-американські переговори у Саудівській Аравії. Очікувалось, що США та Росія зроблять спільну заяву за підсумками зустрічі в Ер-Ріяді.

Однак згодом в РФ заявили, що деталі переговорів між делегаціями не оприлюднять, бо це технічні консультації.

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США рф

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