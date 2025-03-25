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США та Росія зроблять спільну заяву за підсумками переговорів в Ер-Ріяді — коли очікувати

08:22, 25 березня 2025
Як повідомляється, США та РФ опублікують спільну заяву о 10 ранку за Києвом.
США та Росія зроблять спільну заяву за підсумками переговорів в Ер-Ріяді — коли очікувати
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У понеділок, 24 березня, відбулися російсько-американські переговори у Саудівській Аравії. У США заявили, що за підсумками зустрічі в Ер-Ріяді спостерігається прогрес і що «позитивна заява» очікується «найближчим часом». 

За даними CBS News, США та РФ планують оприлюднити спільну заяву о 10:00 за київським часом (о 4:00 за вашингтонським).

Заявляється, що нібито спільна заява буде спрямована на досягнення угоди про припинення вогню в Чорному морі.

Нагадаємо, що 23 березня завершилася зустріч між українською та американською делегаціями в Саудівській Аравії. А 24 березня пройшли переговори між делегаціями США та РФ. 

Також відомо, що українська делегація залишається в Ер-Ріяді. Як повідомлялося, США та Україна проведуть ще одні переговори після зустрічі американців із РФ.

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США рф Україна війна Саудівська Аравія

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