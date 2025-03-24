У Саудівській Аравії завершилися 12-годинні переговори США та РФ, — ЗМІ

Спільну заяву за підсумками переговорів в Ер-Ріяді поширять 25 березня.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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У Саудівській Аравії завершилися переговори американської та російської делегацій. Зустріч була закритою і тривала понад 12 годин. Про це повідомляють росЗМІ.

Очікується, що спільну заяву за підсумками переговорів сторони оприлюднять 25 березня.

23 березня завершилася зустріч між українською та американською делегаціями в Саудівській Аравії. А 24 березня пройшли переговори між делегаціями США та РФ.

Також відомо, що українська делегація залишається в Ер-Ріяді. Як повідомлялося, США та Україна проведуть ще одні переговори після зустрічі американців із РФ.

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