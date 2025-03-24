В Україні розширять програму контракту для хлопців 18-24 років, — Зеленський

За словами Президента, буде більше бригад, які зможуть прийняти молодих добровольців.

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Президент України Володимир Зеленський 24 березня провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. На засідання, зокрема, обговорювалася підготовка українських захисників.

«Була доповідь генерала Олега Апостола, заступника Головкома, щодо змін у підготовці – це впровадження сучасних методик, а також ми бачили програми тренування, психологічної підтримки, інформаційне забезпечення, робота з партнерами. Є певні питання, які треба вирішувати», — зазначив Глава держави у вечірньому зверненні.

Також оборювалася програма контракту для 18–24 річних. Були доповіді щодо перших результатів програми.

«Ми будемо розширювати її: я був на фронті в суботу, є запит конкретних бригад, і будемо на цей запит реагувати позитивно – буде більше бригад, які зможуть прийняти молодих добровольців», - додав Президент.

За його словами, цей досвід треба розширювати на Національну гвардію України і також підрозділи прикордонників.

«Усі ефективні підрозділи в Силах оборони мають отримати всі можливості розвиватись і збільшувати потенціал нашої держави, нашої стійкості», — підкреслив Глава держави.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що у Міноборони вирішили стимулювати хлопців 18-24 років йти служити за допомогою відео про те, скільки чізбургерів можна купити за мільйон.

Також українців 18-24 років стимулюють йти служити преміум-підпискою на Netflix на 185 років, яку можна купити за мільйон.

Важливо підкреслити, що для отримання винагороди є обов’язкова умова – участь у бойових діях, а у разі систематичного невиконання контракту чоловікам 18-24 років потрібно буде повернути мільйон.

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