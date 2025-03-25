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Державних службовців у 2024 році стали частіше притягати до дисциплінарної відповідальності, хоча звільнень стало менше

08:00, 25 березня 2025
Кількість порушень правил етичної поведінки державних службовців збільшилися майже в три рази.
Державних службовців у 2024 році стали частіше притягати до дисциплінарної відповідальності, хоча звільнень стало менше
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Національне агентство з питань державної служби (НАДС) повідомило про результати розгляду дисциплінарних проваджень стосовно державних службовців за підсумками 2024 року.

За даними НАДС, протягом 2024 року стосовно державних службовців категорій «Б» та «В» ініційовано 3 354 дисциплінарних провадження.

Стосовно держслужбовців категорії «Б» було ініційовано 968 проваджень, а стосовно держслужбовців категорії «В» – 2 386 проваджень.

У 2023 році відносно держслужбовців категорій «Б» та «В» ініційовано 2 967 проваджень, тобто на 13% менше, ніж у 2024 році.

Відповідно, у 2024 році до дисциплінарної відповідальності було притягнуто на 14% більше держслужбовців, ніж у 2023 році.

Дисциплінарні стягнення різного виду у 2024 році отримали 2 006 держслужбовців, тоді як у 2023 році – 1 753.

Види дисциплінарних стягнень у 2024 році розподілилися наступним чином:

- зауваження 402 (у 2023 році – 272), тобто на 48% більше ніж у 2023 році

- догана1 418 (у 2023 році – 1 299), тобто на 9% більше, ніж у 2023 році

- попередження про неповну службову відповідність106 (у 2023 – 58), тобто на 83% більше, ніж у 2023 році

- звільнення 80 (у 2023 році – 124), тобто на 35% менше, ніж у 2023 році

Найбільшим поширеними дисциплінарними проступками у минулому році, як і у 2023 році, були:

- невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків та доручень керівників1 633 (у 2023 – 1 420)

- порушення правил етичної поведінки державних службовців142 (у 2023 році – 48), тобто на 196% більше, ніж у 2023 році

- порушення Присяги державного службовця44 (у 2023 – 73), тобто на 40% менше, ніж у 2023 році

- перевищення службових повноважень, якщо воно не містить складу кримінального або адміністративного правопорушення14 (у 2023 – 23)

- використання повноважень в приватних інтересах або в неправомірних інтересах інших осіб7 (у 2023 – 23)

- дії, що шкодять авторитету державної служби6 (у 2023 – 27)

За даними НАДС, у 2024 році в 1,4 рази зменшилась кількість випадків притягнення до відповідальності за порушення Присяги державного службовця та за перевищення службових повноважень.

Також в 3 рази зменшилась кількість випадків використання держслужбовцями повноважень в особистих (приватних) інтересах або в неправомірних особистих інтересах інших осіб.

При цьому, більш ніж в 4 рази зменшилась кількість випадків притягнення до відповідальності за дії, що шкодять авторитету державної служби.

Крім того, в 1,5 рази зменшилась кількість випадків прогулів (у тому числі відсутність на службі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин – з 100 до 79.

Разом з тим, у 2 рази збільшилась кількість випадків недотримання правил внутрішнього службового розпорядку (з 32 до 68).

Що стосується оскарження рішень про притягнення до дисциплінарної відповідальності, то результати у 2024 році були наступні:

- подано позовів про скасування дисциплінарних стягнень – 111

- позови задоволено, стягнення скасовані – 50

- відмовлено у задоволенні позову – 26

- перебувають на розгляді судів – 35

У порівнянні із 2023 роком відсоток задоволених судами рішень за позовами державних службовців у 2024 році знизився на 7%.

Зазначимо, що станом на 31 грудня 2024 року в Україні працюють 156 276 державних службовців категорій «А», «Б» та «В».

Автор: В’ячеслав Хрипун

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