Государственных служащих в 2024 году стали чаще привлекать к дисциплинарной ответственности, хотя увольнений стало меньше

Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАГС) сообщило о результатах рассмотрения дисциплинарных производств в отношении государственных служащих по итогам 2024 года.
По данным НАГС, в течение 2024 года в отношении государственных служащих категорий «Б» и «В» инициировано было 3 354 дисциплинарных производства.
В отношении госслужащих категории «Б» было инициировано 968 производств, а в отношении госслужащих категории «В» – 2 386 производств.
В 2023 году в отношении госслужащих категорий «Б» и «В» инициировано 2 967 производств, то есть на 13% меньше, чем в 2024 году.
Соответственно, в 2024 году к дисциплинарной ответственности было привлечено на 14% больше госслужащих, чем в 2023 году.
Дисциплинарные взыскания разного вида в 2024 году получили 2 006 госслужащих, тогда как в 2023 году – 1 753.
Виды дисциплинарных взысканий в 2024 году распределились следующим образом:
- замечания – 402 (в 2023 году – 272), то есть на 48% больше, чем в 2023 году
- выговор – 1 418 (в 2023 году – 1 299), то есть на 9% больше, чем в 2023 году
- предупреждение о неполном служебном соответствии – 106 (в 2023 – 58), то есть на 83% больше, чем в 2023 году
- увольнение – 80 (в 2023 году – 124), то есть на 35% меньше, чем в 2023 году
Наиболее распространенными дисциплинарными проступками в прошлом году, как и в 2023 году, были:
- неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и поручений руководителей – 1 633 (в 2023 – 1 420)
- нарушение правил этического поведения государственных служащих – 142 (в 2023 году – 48), то есть на 196% больше, чем в 2023 году
- нарушение Присяги государственного служащего – 44 (в 2023 – 73), то есть на 40% меньше, чем в 2023 году
- превышение служебных полномочий, если оно не содержит состава уголовного или административного правонарушения – 14 (в 2023 – 23)
- использование полномочий в частных интересах или в неправомерных интересах других лиц – 7 (в 2023 – 23)
- действия, которые вредят авторитету государственной службы – 6 (в 2023 – 27)
По данным НАГС, в 2024 году в 1,4 раза уменьшилось количество случаев привлечения к ответственности за нарушение Присяги государственного служащего и превышение служебных полномочий.
Также в 3 раза уменьшилось количество случаев использования госслужащими полномочий в личных (частных) интересах или неправомерных личных интересах других лиц.
При этом более чем в 4 раза уменьшилось количество случаев привлечения к ответственности за действия, которые вредят авторитету государственной службы.
Кроме того, в 1,5 раза уменьшилось количество прогулов (в том числе отсутствия на службе более трех часов в течение рабочего дня) без уважительных причин – со 100 до 79.
Вместе с тем в 2 раза увеличилось количество случаев несоблюдения правил внутреннего служебного распорядка (с 32 до 68).
Что касается обжалования решений о привлечении к дисциплинарной ответственности, то результаты в 2024 году были следующие:
- подано исков об отмене дисциплинарных взысканий – 111
- иски удовлетворены, взыскания отменены – 50
- отказано в удовлетворении иска – 26
- находятся на рассмотрении судов – 35
По сравнению с 2023 годом процент удовлетворенных судами решений по искам государственных служащих в 2024 году снизился на 7%.
Отметим, что на 31 декабря 2024 года в Украине работают 156 276 государственных служащих категорий «А», «Б» и «В».
Автор: Вячеслав Хрипун
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