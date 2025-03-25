Государственных служащих в 2024 году стали чаще привлекать к дисциплинарной ответственности, хотя увольнений стало меньше

Количество нарушений правил этического поведения государственных служащих увеличилось почти в три раза.

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Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАГС) сообщило о результатах рассмотрения дисциплинарных производств в отношении государственных служащих по итогам 2024 года.

По данным НАГС, в течение 2024 года в отношении государственных служащих категорий «Б» и «В» инициировано было 3 354 дисциплинарных производства.

В отношении госслужащих категории «Б» было инициировано 968 производств, а в отношении госслужащих категории «В» – 2 386 производств.

В 2023 году в отношении госслужащих категорий «Б» и «В» инициировано 2 967 производств, то есть на 13% меньше, чем в 2024 году.

Соответственно, в 2024 году к дисциплинарной ответственности было привлечено на 14% больше госслужащих, чем в 2023 году.

Дисциплинарные взыскания разного вида в 2024 году получили 2 006 госслужащих, тогда как в 2023 году – 1 753.

Виды дисциплинарных взысканий в 2024 году распределились следующим образом:

- замечания – 402 (в 2023 году – 272), то есть на 48% больше, чем в 2023 году

- выговор – 1 418 (в 2023 году – 1 299), то есть на 9% больше, чем в 2023 году

- предупреждение о неполном служебном соответствии – 106 (в 2023 – 58), то есть на 83% больше, чем в 2023 году

- увольнение – 80 (в 2023 году – 124), то есть на 35% меньше, чем в 2023 году

Наиболее распространенными дисциплинарными проступками в прошлом году, как и в 2023 году, были:

- неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и поручений руководителей – 1 633 (в 2023 – 1 420)

- нарушение правил этического поведения государственных служащих – 142 (в 2023 году – 48), то есть на 196% больше, чем в 2023 году

- нарушение Присяги государственного служащего – 44 (в 2023 – 73), то есть на 40% меньше, чем в 2023 году

- превышение служебных полномочий, если оно не содержит состава уголовного или административного правонарушения – 14 (в 2023 – 23)

- использование полномочий в частных интересах или в неправомерных интересах других лиц – 7 (в 2023 – 23)

- действия, которые вредят авторитету государственной службы – 6 (в 2023 – 27)

По данным НАГС, в 2024 году в 1,4 раза уменьшилось количество случаев привлечения к ответственности за нарушение Присяги государственного служащего и превышение служебных полномочий.

Также в 3 раза уменьшилось количество случаев использования госслужащими полномочий в личных (частных) интересах или неправомерных личных интересах других лиц.

При этом более чем в 4 раза уменьшилось количество случаев привлечения к ответственности за действия, которые вредят авторитету государственной службы.

Кроме того, в 1,5 раза уменьшилось количество прогулов (в том числе отсутствия на службе более трех часов в течение рабочего дня) без уважительных причин – со 100 до 79.

Вместе с тем в 2 раза увеличилось количество случаев несоблюдения правил внутреннего служебного распорядка (с 32 до 68).

Что касается обжалования решений о привлечении к дисциплинарной ответственности, то результаты в 2024 году были следующие:

- подано исков об отмене дисциплинарных взысканий – 111

- иски удовлетворены, взыскания отменены – 50

- отказано в удовлетворении иска – 26

- находятся на рассмотрении судов – 35

По сравнению с 2023 годом процент удовлетворенных судами решений по искам государственных служащих в 2024 году снизился на 7%.

Отметим, что на 31 декабря 2024 года в Украине работают 156 276 государственных служащих категорий «А», «Б» и «В».

Автор: Вячеслав Хрипун

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