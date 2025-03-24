Послы G7 приветствовали подписание закона о создании двух новых специализированных административных судов в Украине

Послы G7 положительно оценили подписание закона о создании СОАС и СААС, отметив его как значимый шаг в реализации судебной реформы.

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Послы G7 в Украине приветствуют подписание закона, который предусматривает создание двух административных судов.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский подписал закон о создании в Украине Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда.

В заявлении дипломатов отмечается, что принятие закона является ключевым этапом судебной реформы, которая соответствует обязательствам Украины перед Международным валютным фондом и Европейским союзом.

«Мы приветствуем подписание Президентом Зеленским закона о создании специализированных административных судов первой и апелляционной инстанций — ключевого этапа судебной реформы, в соответствии с требованиями МВФ и ЕС», — говорится в заявлении группы послов G7.

Послы G7 также подтвердили готовность поддерживать дальнейшую имплементацию этого закона.

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