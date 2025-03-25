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Верховный Суд указал, что самовольное оставление воинской части может быть вменено военнослужащему, даже если он не проходил ВЛК

12:40, 25 марта 2025
Адвокат утверждал, что пригодность обвиняемого к военной службе по состоянию здоровья в установленном законом порядке, то есть с прохождением ВЛК, не устанавливалась, поэтому он не может быть субъектом СЗЧ – что решил Верховный Суд.
Верховный Суд указал, что самовольное оставление воинской части может быть вменено военнослужащему, даже если он не проходил ВЛК
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Военнослужащий, призванный на военную службу во время проведения мобилизации как резервист и военнообязанный на основании указа Президента «О всеобщей мобилизации», а позже командированный для выполнения боевых задач в другую воинскую часть, которую он самовольно покинул, является субъектом уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 407 УК (самовольное оставление воинской части или места службы).

Пригодность к военной службе во время всеобщей мобилизации определялась на основании военно-учетных документов и опроса военнообязанных, наличия жалоб на состояние здоровья. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 4 февраля 2025 года по делу № 470/795/23.

Обстоятельства дела

Солдат, будучи военнослужащим воинской части, командированным в другую воинскую часть, действуя умышленно с целью временно уклониться от обязанностей военной службы в условиях военного положения, самовольно оставил место прохождения военной службы и проводил время по своему усмотрению до момента его задержания.

Местный суд, с которым согласился суд апелляционной инстанции, признал солдата виновным и осудил по ч. 5 ст. 407 УК.

В кассационной жалобе защитник утверждает, что пригодность обвиняемого к военной службе по состоянию здоровья в установленном законом порядке, то есть с прохождением военно-врачебной комиссии, не устанавливалась, поэтому он не является военнослужащим, а соответственно и субъектом уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 407 УК.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций. КУС ВС указал, что субъектом уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 407 УК, является военнослужащий (кроме срочной службы). Военнослужащим является гражданин Украины, который проходит действительную военную службу в составе ВСУ и других войск в соответствии с Законом «О воинской обязанности и военной службе».

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 24 указанного Закона началом прохождения военной службы резервистов во время мобилизации считается день зачисления в списки личного состава воинской части (военного учебного заведения, учреждения и т. д.).

Поскольку 14.03.2022 обвиняемый был призван на военную службу во время проведения мобилизации как резервист и военнообязанный на основании Указа Президента Украины от 24.02.2022 № 69 «О всеобщей мобилизации», направлен для прохождения военной службы в состав воинской части, назначен на должность стрелка 2-го стрелкового отделения 1-го стрелкового взвода 3-й стрелковой роты, а впоследствии командирован в другую воинскую часть для выполнения боевых задач, суды предыдущих инстанций пришли к обоснованному выводу, что статус военнослужащего обвиняемый приобрел в связи с мобилизацией на основании вышеуказанного Указа Президента Украины «О всеобщей мобилизации» и на момент совершения вменяемого ему деяния был военнослужащим, а следовательно, является субъектом уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 407 УК.

Вопреки доводам защитника в кассационной жалобе, местный суд исследовал и учел информацию из письма ТЦК о том, что пригодность к военной службе в начале полномасштабного вторжения, при призыве на военную службу во время мобилизации, определялась на основании военно-учетных документов и опроса военнообязанных, наличия жалоб на состояние здоровья.

Согласно данным учетной карточки к военному билету и справки военно-медицинского центра, обвиняемый во время службы по контракту имел ранение, связанное с выполнением обязанностей военной службы, однако является пригодным к военной службе и за период ее прохождения за медицинской помощью не обращался.

Автор: Наталя Мамченко

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