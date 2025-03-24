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Сергей Гнездилов, который вернулся на службу после публичного СЗЧ, подал жалобы в Конституционный Суд

19:53, 24 марта 2025
Он намерен обжаловать нормы УПК о безальтернативности меры пресечения для военнослужащих.
Сергей Гнездилов, который вернулся на службу после публичного СЗЧ, подал жалобы в Конституционный Суд
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Военнослужащий Сергей Гнездилов, который совершил публичное СЗЧ осенью 2024 года и вернулся после этого на службу, подал жалобы в Конституционный Суд Украины.

В частности, Гнездилов подал жалобы в КСУ из-за, по его мнению, «дискриминационных» норм Уголовного процессуального кодекса о безальтернативности меры пресечения для военных.

«Я обращаюсь в Конституционный Суд с конституционными жалобами на дискриминационные нормы УПК о безальтернативности меры пресечения для военнослужащих. Именно по этим нормам законодательства меня безальтернативно удерживали на гауптвахте, а тысячи других военных по разным статьям... продолжают находиться за решеткой, пока идет расследование их возможного преступления или досудебное расследование», — сообщил Гнездилов в соцсетях.

Так, первая жалоба касается ч. 8 ст. 176 УПК, которая предусматривает исключительную меру пресечения для военнослужащих во время действия военного положения — содержание под стражей.

Военный отметил, что к другим подозреваемым могут применяться альтернативные меры пресечения.

«Вторая жалоба по абзацу 8 ч. 4 ст. 183 УПК — приравнивает военных к госизменникам, террористам, преступникам против мира и преступным организациям и дает право судьям не определять размер залога. Обращаюсь к народным депутатам, которые читают этот пост: внесите изменения в УПК, уберите дискриминационные нормы. Это в ваших силах. Это восстановит справедливость в тысячах дел, касающихся военнослужащих», — написал он.

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КСУ военные УПК военнослужащие военная служба

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