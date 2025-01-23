Сергія Гнезділова, який публічно заявив про СЗЧ, випустили з-під варти — він повертається на службу

Сергій Гнезділов повернеться на службу назад до своєї частини у 56 окремій мотопіхотній бригаді.

Джерело фото: Сергій Гнезділов/Facebook

Військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергія Гнезділова, який публічно самовільно залишив свою частину, звільнили з-під варти. Він повернеться на військову службу. Про це повідомляє Суспільне.

Так, Бабушкінський районний суд Дніпра задовольнив клопотання сторони захисту щодо звільнення Гнезділова від кримінальної відповідальності та повернення на службу.

Сергій Гнезділов повернеться на службу назад до своєї частини у 56 окремій мотопіхотній бригаді. Там він буде оператором БпЛА. Про це повідомляє hromadske.

Військовий має повернутися протягом 3 днів після набрання ухвалою законної сили, а це буде через 7 днів. Таким чином, «дедлайн» становить 10 днів.

Суд своєю ухвалою закрив провадження щодо військовослужбовця.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», 7 вересня набув сили закон про внесення змін до КК і КПК №3902-IX (законопроект 11322), який декриміналізує дезертирство та самовільне залишення частини, якщо це відбулося вперше. Втім, для цього існує низка умов.

Також ми писали, що у 56 окремій мотопіхотній бригаді почали службове розслідування після того, як їхній військовослужбовець Сергій Гнезділов публічно оголосив, що самовільно залишив частину. Працівники ДБР затримали військового.

Згодом суд взяв під варту військовослужбовця Сергія Гнезділова.

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