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У Головному сервісному центрі МВС призначили нове керівництво

16:18, 23 січня 2025
Тимчасово виконуватиме обов'язки начальника підрозділу Олександр Малиш.
У Головному сервісному центрі МВС призначили нове керівництво
Фото: МВС
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Заступник Міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко представив першого заступника начальника Головного сервісного центру МВС Олександра Малиша. Він тимчасово виконуватиме обов'язки начальника підрозділу. Про це повідомила пресслужба МВС.

Олександр Малиш очолював патрульну поліцію Рівненської області, а до цього — патрульну поліцію Краматорська та Слов’янська. Також має досвід бойових дій, він був командиром взводу батальйону особливого призначення «Дніпро-1», відзначений низкою державних нагород.

Також Леонід Тимченко представив заступника начальника Головного сервісного центру МВС з питань впровадження цифрових інновацій Андрія Онуфрея, який займався впровадженням Єдиного реєстру зброї.

Фото: МВС

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МВС сервісний центр МВС

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