В Одесі викрили наркофермера та його лабораторію в квартирі

В Одесі викрили квартиру-лабораторію для вирощування конопель.

Фото: od.npu.gov.ua

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Правоохоронці Одеської області припинили діяльність 50-річного місцевого жителя, який облаштував свою квартиру для вирощування конопель і виготовлення канабісу. Про це повідомила поліція Одеської області.

Операцію провели співробітники управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими поліції та бійцями батальйону особливого призначення. Чоловік організував міні-лабораторію у квартирі в Приморському районі Одеси.

Для вирощування конопель зловмисник використовував спеціальне обладнання: освітлювальні прилади, вентилятори, електроконвектор, метеометри та камеру відеоспостереження. Вікна квартири були заклеєні чорною плівкою, щоб уникнути виявлення. У квартирі чоловік зберігав понад 1,1 кг канабісу та 23 нарковмісні рослини.

Слідство зібрало докази та повідомило чоловіку про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 310: незаконний посів та вирощування конопель у кількості від 10 до 50 рослин;

ч. 2 ст. 309: незаконне виготовлення та зберігання наркотиків у великих розмірах без мети збуту;

ч. 1 ст. 313: зберігання обладнання для виготовлення наркотичних засобів;

ч. 1 ст. 317: організація місця для незаконного виготовлення наркотиків.

Чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі. Слідство триває.

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