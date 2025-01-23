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В Одесі викрили наркофермера та його лабораторію в квартирі

22:54, 23 січня 2025
В Одесі викрили квартиру-лабораторію для вирощування конопель.
В Одесі викрили наркофермера та його лабораторію в квартирі
Фото: od.npu.gov.ua
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Правоохоронці Одеської області припинили діяльність 50-річного місцевого жителя, який облаштував свою квартиру для вирощування конопель і виготовлення канабісу. Про це повідомила поліція Одеської області.

Операцію провели співробітники управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими поліції та бійцями батальйону особливого призначення. Чоловік організував міні-лабораторію у квартирі в Приморському районі Одеси.

Для вирощування конопель зловмисник використовував спеціальне обладнання: освітлювальні прилади, вентилятори, електроконвектор, метеометри та камеру відеоспостереження. Вікна квартири були заклеєні чорною плівкою, щоб уникнути виявлення. У квартирі чоловік зберігав понад 1,1 кг канабісу та 23 нарковмісні рослини.

Слідство зібрало докази та повідомило чоловіку про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 310: незаконний посів та вирощування конопель у кількості від 10 до 50 рослин;
  • ч. 2 ст. 309: незаконне виготовлення та зберігання наркотиків у великих розмірах без мети збуту;
  • ч. 1 ст. 313: зберігання обладнання для виготовлення наркотичних засобів;
  • ч. 1 ст. 317: організація місця для незаконного виготовлення наркотиків.

Чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі. Слідство триває.

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поліція Одеса

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