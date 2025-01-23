В Одесі викрили наркофермера та його лабораторію в квартирі

Правоохоронці Одеської області припинили діяльність 50-річного місцевого жителя, який облаштував свою квартиру для вирощування конопель і виготовлення канабісу. Про це повідомила поліція Одеської області.
Операцію провели співробітники управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими поліції та бійцями батальйону особливого призначення. Чоловік організував міні-лабораторію у квартирі в Приморському районі Одеси.
Для вирощування конопель зловмисник використовував спеціальне обладнання: освітлювальні прилади, вентилятори, електроконвектор, метеометри та камеру відеоспостереження. Вікна квартири були заклеєні чорною плівкою, щоб уникнути виявлення. У квартирі чоловік зберігав понад 1,1 кг канабісу та 23 нарковмісні рослини.
Слідство зібрало докази та повідомило чоловіку про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:
Чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі. Слідство триває.
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