В Одессе разоблачили наркофермера и его лабораторию в квартире

В Одессе разоблачили квартиру-лабораторию для выращивания конопли.

Фото: od.npu.gov.ua

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Правоохранители Одесской области пресекли деятельность 50-летнего местного жителя, который обустроил свою квартиру для выращивания конопли и изготовления каннабиса. Об этом сообщила полиция Одесской области.

Операцию провели сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью совместно со следователями полиции и бойцами батальона особого назначения. Мужчина организовал мини-лабораторию в квартире в Приморском районе Одессы.

Для выращивания конопли злоумышленник использовал специальное оборудование: осветительные приборы, вентиляторы, электроконвектор, метеометры и камеру видеонаблюдения. Окна квартиры были заклеены черной пленкой, чтобы избежать обнаружения. В квартире мужчина хранил более 1,1 кг каннабиса и 23 наркосодержащих растения.

Следствие собрало доказательства и сообщило мужчине о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 1 ст. 310: незаконный посев и выращивание конопли в количестве от 10 до 50 растений;

- ч. 2 ст. 309: незаконное изготовление и хранение наркотиков в крупных размерах без цели сбыта;

- ч. 1 ст. 313: хранение оборудования для изготовления наркотических средств;

- ч. 1 ст. 317: организация места для незаконного изготовления наркотиков.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Следствие продолжается.

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