В Главном сервисном центре МВД назначили новое руководство

Заместитель Министра внутренних дел Леонид Тимченко представил первого заместителя начальника Главного сервисного центра МВД Александра Малыша. Он будет временно исполнять обязанности начальника подразделения. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Александр Малыш возглавлял патрульную полицию Ровенской области, а до этого патрульную полицию Краматорска и Славянская. Также опыт боевых действий, он был командиром взвода батальона особого назначения «Днепр-1», отмечен рядом государственных наград.
Также Леонид Тимченко представил заместителя начальника Главного сервисного центра МВД по внедрению цифровых инноваций Андрея Онуфрея, который занимался внедрением Единого реестра оружия.
Фото: МВД
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