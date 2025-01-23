В Главном сервисном центре МВД назначили новое руководство

Временно исполняет обязанности начальника подразделения будет Александр Малыш.

Фото: МВД

Заместитель Министра внутренних дел Леонид Тимченко представил первого заместителя начальника Главного сервисного центра МВД Александра Малыша. Он будет временно исполнять обязанности начальника подразделения. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Александр Малыш возглавлял патрульную полицию Ровенской области, а до этого патрульную полицию Краматорска и Славянская. Также опыт боевых действий, он был командиром взвода батальона особого назначения «Днепр-1», отмечен рядом государственных наград.

Также Леонид Тимченко представил заместителя начальника Главного сервисного центра МВД по внедрению цифровых инноваций Андрея Онуфрея, который занимался внедрением Единого реестра оружия.

Фото: МВД

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