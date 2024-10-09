ДБР затримало військовослужбовця Сергія Гнезділова, який публічно пішов у СЗЧ

Сергію Гнезділову загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років – ДБР.

Працівники ДБР затримали військовослужбовця 56 окремої мотопіхотної бригади Сергія Гнезділова, який самовільно залишив військову частину і повідомив про це через соціальні мережі 21 вересня.

Як зауважили у ДБР, 23 вересня Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону за фактом публікацій у ЗМІ відкрила кримінальне провадження щодо дезертирства військовослужбовця та доручила розслідування ДБР.

Наступного дня у бригаді також призначили службове розслідування, за результатами якого визнали, що військовий «вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення».

Попередньо ДБР встановлено, що на початку вересня військовослужбовець був направлений до госпіталю для медичного огляду ВЛК, однак насправді обстеження не проходив та в медзакладі не перебував, а після завершення визначеного терміну ВЛК до місця несення служби не повернувся, навіть більше – впродовж двох тижнів фактично переховувався від правоохоронців, змінюючи місця та міста проживання.

Після вивчення матеріалів справи та низки процесуальних дій слідчі ДБР затримали військовослужбовця за підозрою у самовільному залишенні військової частини, вчиненому з метою ухилення від військової служби, в умовах воєнного стану (за ч. 4 ст. 408 КК України).

«Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років» - зауважили у ДБР.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.