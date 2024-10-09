ГБР задержало военнослужащего Сергея Гнездилова, публично ушедшего в СЗЧ

Сергею Гнезделову грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет – ГБР.

Сотрудники ГБР задержали военнослужащего 56 отдельной мотопехотной бригады Сергея Гнездилова, который самовольно покинул воинскую часть и сообщил об этом через социальные сети 21 сентября.

Как отметили в ГБР, 23 сентября Донецкая специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона по факту публикаций в СМИ открыла уголовное производство по дезертирству военнослужащего и поручила расследование ГБР.

На следующий день в бригаде также назначили служебное расследование, по результатам которого признали, что военный «совершил действия, содержащие признаки уголовного преступления».

Предварительно ГБР установлено, что в начале сентября военнослужащий был направлен в госпиталь для медицинского осмотра ВЛК, однако на самом деле обследования не проходил и в медучреждении не находился, а по истечении определенного срока ВЛК к месту несения службы не вернулся, даже больше – в течение двух недель фактически скрывался от милиционеров, меняя места и города проживания.

После изучения материалов дела и ряда процессуальных действий следователи ГБР задержали военнослужащего по подозрению в самовольном оставлении воинской части, совершенном с целью уклонения от военной службы, в условиях военного положения (по ч. 4 ст. 408 УК Украины).

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет», - отметили в ГБР.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Автор: Наталя Мамченко

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